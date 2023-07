Landkreis Neu-Ulm

vor 17 Min.

Lust auf Zukunft: Das Landkreisjubiläum endet mit einem Zukunftstag

Beim Zukunftstag des Landkreises Neu-Ulm in der Business Lounge der Ratiopharm Arena zeigten Schülerinnen und Schüler, welche Themen uns in Zukunft beschäftigen.

Plus Umwelt, Mobilität, künstliche Intelligenz: Zum Abschluss des Neu-Ulmer Landkreisjubiläums zeigten Schülerinnen und Schüler, welche Themen uns in Zukunft beschäftigen.

Von Rosaria Kilian Artikel anhören Shape

Auf der Bühne in der Business Lounge der Ratiopharm Arena stehen zwei hölzerne Skulpturen. Graue Lettern buchstabieren das Wort "Zukunft", daneben steht eine blaue "50". Ein Jahr lang feierte der Landkreis Neu-Ulm sein 50-jähriges Bestehen mit zahlreichen Veranstaltungen. Zum Abschluss der Feierlichkeiten warf der Landkreis einen Blick in die Zukunft um diese ganz im Sinne des Jubiläums "miteinander zu entdecken". Die Hauptrolle spielten dabei diejenigen, die die Zukunft des Landkreises am meisten betrifft: Kinder und Jugendliche. Die haben ganz genaue Vorstellungen davon, wie die Zukunft im Kreis Neu-Ulm aussehen soll.

In der Business Lounge der Ratiopharm Arena Neu-Ulm trafen sich Vertreter von Schulen, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, um zu erfahren, was die jungen Menschen im Kreis Neu-Ulm bewegt. Moderiert wurde die Abschlussveranstaltung von Bianca Frieß, Teamleiterin der Regionalredaktion der Südwest Presse, und Rebekka Jakob, verantwortliche Redakteurin der Illertisser Zeitung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen