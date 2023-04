Maifeste im Überblick: So wird im Raum Illertissen und Neu-Ulm in den Wonnemonat gefeiert

Maibaumstellen, Maitänze und Maifeiern: Was alles im Landkreis Neu-Ulm, in Illertissen und Umgebung rund um den Maibaum geboten ist, zeigt unser Überblick.

Der Monat Mai steht in unserer Region ganz im Zeichen von alten Traditionen: Das Aufstellen eines Maibaumes ist allerorts üblich, danach wird zünftig gefeiert. Wer möchte, kann sogar vier Tage lang in den Mai feiern – denn schon am Freitag finden die ersten Feste statt. Wir haben eine Übersicht zusammengestellt, was in der Region zum Start in den Mai alles geboten ist.

Maibaumfeiern am Freitag, 28. April

Rock in den Mai Neu-Ulm

In Neu-Ulm wird es am Freitag, 28. April, rockig. Die Stadtverwaltung lädt auf dem Rathausplatz zur Maibaumfeier und zum Rock in den Mai ein. Den Maibaum stellt traditionell die Freiwillige Feuerwehr Neu-Ulm auf. Die Stadtkapelle läutet ab 17.30 Uhr zusammen mit dem Chor der Mark-Twain-Grundschule die Feierlichkeiten ein. Sobald um 19 Uhr die Acoustic-Rock-Band Riff die Bühne betritt, gibt es die Perlen aus 60 Jahren Rockgeschichte in einem unverwechselbaren Sound. Ab 20.30 Uhr dürfen sich die Gäste auf die Band CrySis' freuen, die dem Maifest mit Hardrock Coversongs aus drei Jahrzehnten den finalen Schliff gibt. Der Eintritt ist frei.

Die Band CrySis' begrüßt den Mai in Neu-Ulm mit Hardrock. Foto: Alexander Kaya

Maibaumfeier Vöhringen

In Vöhringen findet am Freitag, 28. April, auf dem Hettstedter Platz die traditionelle Maibaumfeier statt. Mit dabei sind ab 16.30 Uhr die Mädchen und Buben aus dem Kindergarten St. Michael, die Nachwuchsgruppe der Bläserjugend, der Trachtenverein d' Illertaler und die Stadtkapelle. Sollte das Wetter schlecht sein, fällt die Veranstaltung aus.

Maibaumfeier Ludwigsfeld

Der Vereinsring Ludwigsfeld lädt am Freitag, 28. April, zur Maibaumfeier ein. Ab 17.45 Uhr beginnt das fröhliche Beisammensein mit verschiedenen Beiträgen von den Kindern der Erich-Kästner-Schule und den Kindergärten.

Maibaumfeier Burlafingen

Am Freitag, 28. April, veranstalten die Burlafinger Vereine eine zünftige Maifeier. Am Dorfplatz geht's um 18 Uhr los, ab dann kann der Maien als Zeichen des Frühlings umtanzt werden.

Maibaumfeier Witzighausen

Die Freiwillige Feuerwehr stellt in Witzighausen den Maibaum am Freitag, 28. April, am Feuerwehrhaus auf. Anschließend wird ab 18 Uhr der Brauch des Maistellens gefeiert.

Maibaumfeier Jedesheim

Auch in Jedesheim wird schon am Freitag, 28. April, der Maibaum aufgestellt. Anschließend wird der neue Baum ab 18.30 Uhr gebührend gefeiert, dabei sind die Jedesheimer Musikanten und der Spatzenchor. Als Highlight tritt die Tanzgruppe des SV Jedesheim auf. Nachdem die Feier in der Gemeindehalle stattfindet, kann diesem Brauchtum nicht mal schlechtes Wetter dazwischenkommen.

Maifeier Gerlenhofen

Der Vereinsring Gerlenhofen lädt zur diesjährigen Maifeier am Freitag, 28. April, herzlich ein. Diese beginnt um 18.30 Uhr vor der Ulrichshalle und wird von der Kita Spatzennest, der Grundschule, Notenkleckse und der Musikkapelle umrahmt.

Maibaumfeiern am Samstag, 29. April

Maibaumfeier Obenhausen

Ganz nach altem Brauch wird auch in diesem Jahr ein Dorfmaibaum aufgestellt. Die Freiwillige Feuerwehr Obenhausen und die Vereine möchten diesen Anlass zusammen feiern und laden am Samstag, 29. April, ab 18 Uhr zum Feuerwehrhaus ein. Für Unterhaltung sorgen die Kinder der Kita Purzelbaum und die Blasmusikfreunde Buch Obenhausen.

Maibaumfeier Tiefenbach

Der Auftakt zum Wonnemonat wird in Tiefenbach am Samstag, 29. April, begangen. An der ehemaligen Raiffeisenbank wird ab 18.30 Uhr die kalte Jahreszeit verabschiedet. In einem gemütlichen Beisammensein können der neue Maibaum bestaunt und allerhand Neuigkeiten ausgetauscht werden.

Maibaumfeier Buch

Auch in Buch zählt das Aufstellen eines neuen Maibaums im Brauchtumskalender zu den großen Festen. In der Gemeinde findet dieser Festakt am Samstag, 29. April, beim Parkplatz neben der Apotheke statt. Ab 16.30 Uhr geht's los.

Maibaumfeier Oberroth

Die Vereine aus Oberroth veranstalten am Samstag, 29. April, eine Maibaumfeier zusammen. Hier packt jeder mit an, um dafür zu sorgen, dass die kalte Jahreszeit gebührend verabschiedet wird. Ab 18 Uhr wird der Maibaum gemeinsam gefeiert.

Maibaumfeier Pfaffenhofen

Auch in diesem Jahr führt Pfaffenhofen eine Tradition fort: die Maibaumfeier am Samstag, 29. April. Diese findet ab 16.30 Uhr am Kirchplatz vor dem Rathaus statt. Die Kinder des Kindergartens St. Martin gestalten die Feier mit, und die Feuerwehr Pfaffenhofen sorgt für das leibliche Wohl.

Maibaumfeier Holzheim

Die Schützenkapelle Holzheim freut sich darauf, am Samstag, 29. April, die Maifeier musikalisch zu begleiten. Los geht's um 18 Uhr am Dorfplatz.

Maibaumfeier Au

Der Maibaum in Au wird zwar schon am Donnerstag um 16 Uhr aufgestellt, aber erst am Samstag um 17 Uhr am Rathausplatz gefeiert. Mit dabei ist auch der Musikverein und sorgt für den passenden Rahmen.

Maibaumfeiern am Sonntag, 30. April

Tanz in den Mai Herrenstetten

In Herrenstetten fallen am Sonntag, 30. April, gleich zwei Feiern zusammen. Zum einen wird in der 10-Uhr-Messe der Kirchenhang eingeweiht, zum anderen der Maibaum. Der Tanz in den Mai findet am Abend statt.

Maibaumfeier Aufheim

Hier wird der Maibaum auf traditionelle Weise mit Holzstangen aufgerichtet. Die Kräftigsten aus Aufheim schieben den Baum am Sonntag, 30. April, mit ihren Scheren ab 17 Uhr nach oben. Sobald der Maibaum steht, werden dies die Bollerschützen SV Aufheim lautstark verkünden! Ab circa 18 Uhr startet die Maifeier mit musikalischer Unterhaltung der Dorfmusikanten und Blockflötenkinder.

Maibaumfeier Attenhofen

In Attenhofen gibt es zwei Traditionen aufrechtzuerhalten. Zunächst das Maibaum-Stellen um 17 Uhr, danach das Maibaum-Feiern im Hirsch. Am Sonntag, 30. April, lädt der Gasthof Neumaiers Hirsch in Attenhofen dazu ein. Ab 18 Uhr wird im dort aufgebauten Eventstadel der Mai begrüßt. Für die musikalische Unterhaltung sorgen die Musikkapelle Eintracht Attenhofen, die Flöfantis und der Kindergarten.

In Attenhofen ist das Verzieren des Maibaums ein Gemeinschaftsprojekt. Foto: Alexander Kaya

Tanz in den Mai Illertissen

Die Stadt Illertissen bietet das volle Programm zum Start in den Mai. Zunächst wird der Maibaum am Sonntag, 30. April, um 18 Uhr auf dem Schrannenplatz aufgestellt. Mit dabei ist die Stadtkapelle Illertissen, von der Handball- und Faustballabteilung TSV Illertissen und dem Kindergarten Waldbienen gibt's Bewirtung. Ab 20 Uhr zieht die Gesellschaft in die Historische Schranne zum Tanz in den Mai mit der Band Maybacher. Abkühlung bietet die Mai-Bar der Freiwilligen Feuerwehr Illertissen.

Maibaumfeier Kellmünz

In Kellmünz wird gleich an zwei Terminen gefeiert. Einmal am Sonntag, 30. April, um 18.30 Uhr am Marktplatz. Die Gemeinde veranstaltet ein kleines Zusammenkommen und stellt den Maibaum auf.

Maibaumfeier Bellenberg

Die Gemeinde Bellenberg veranstaltet am Sonntag, 30. April, ein buntes Treiben auf dem Festplatz. Die Musikgesellschaft Bellenberg sorgt ab 18 Uhr für ausgelassene Stimmung.

Maibaumfeier Pfuhl

Die letztjährigen Gewinner des Maibaumwettbewerbs unserer Redaktion veranstalten auch in diesem Jahr wieder eine Maibaumfeier, am Sonntag, 30. April, vor dem Alten Rathaus in Pfuhl. Los geht's um 18 Uhr. Für den Rahmen sorgen die Böllerschützen, die Feuerwehrkapelle samt ihrer Nachwuchskapelle, der Singverein und die EC-Kids. Im Anschluss wird im Hinterhof vom Museumsstadl in den Mai hineingefeiert.

Ein Prost auf die Gewinner vom Vereinsring Pfuhl beim Maibaumwettbewerb im vergangenen Jahr. Foto: Alexander Kaya

Maibaumfeier Wullenstetten

Die Freiwillige Feuerwehr Wullenstetten veranstaltet am Sonntag, 30. April, eine Feier anlässlich des Maibaumstellens. Jede und jeder ist herzlich eingeladen, um 18 Uhr zur Johann-Glocker-Straße zu kommen.

Maibaumfeier Altenstadt

Auch in Altenstadt wird ganz traditionell am Sonntag, 30. April, die kalte Jahreszeit verabschiedet. Der Frühling wird ab 18.30 Uhr am Marktplatz begrüßt und der Maibaum bewundert.

Maibaumfeier Klosterbeuren

Die Dorfgemeinschaft Klosterbeuren lädt am Sonntag, 30. April, zur großen Maibaumfeier ein. Das Event findet am Platz bei Dorfgemeinschaftshaus ab 18.30 Uhr statt.

Maibaumfeier Unterschönegg

Die Dorfgemeinschaft trifft sich zu ihrer Maibaumfeier am Sonntag um 19 Uhr.

Maibaumfeier Untereichen

Die Maibaumfeier in Untereichen hofft auf schönes Wetter: Am Sonntag, 30. April, findet diese auf der Wiese beim Feuerwehrhaus statt. Ab 19 Uhr lädt die Freiwillige Feuerwehr Untereichen ihre Gäste ein, umrahmt wird das Spektakel von den Sandberg Musikanten.

Maibaumfeier Winterrieden

In Winterrieden findet die Maibaumfeier am Sonntag um 19.30 Uhr statt. Treffpunkt ist beim Feuerwehrhaus.

Maihockete Thalfingen

Die Gäste können sich auf die traditionelle Maihockete am Sonntag, 30. April, freuen. Die Feuerwehr erwartet ihre Besucherinnen und Besucher ab 19.30 Uhr im Feuerwehrgerätehaus Thalfingen.

Maifeiern am Montag, 1. Mai

Maifest Regglisweiler

Auch dieses Jahr lädt der Musikverein wieder zum traditionellen Maifest am Montag, 1. Mai, ums Bürgerhaus ein. Ab 11 Uhr werden die Rothalmusikanten aus Oberroth für Stimmung und Unterhaltung sorgen, am Nachmittag übernimmt der Musikverein Schnürpflingen. Bei schlechtem Wetter findet das Maifest im Bürgerhaus statt.

Stadelfest Senden

Am Montag, 1. Mai, veranstaltet der Trachtenverein D'Unterillertaler Senden-Ay wieder sein traditionelles Stadelfest im Stadtpark in Senden. Beginn ist um 11 Uhr. In diesem Jahr sind vor allem Tanz- und Plattleraufführungen geboten. Für die passende musikalische Unterhaltung sorgen die Musikvereinigung Senden-Ay-Oberkirchberg und die Unterillertaler Tanzmusik.

Beim Stadelfest in Senden werden traditionelle Tanz- und Plattleraufführungen geboten. Foto: Karoline Failer

Maifest Kellmünz

Das Maifest in Kellmünz findet am Montag, 1. Mai, um 14 Uhr am Sportgelände statt. Veranstaltet wird die Feier vom TSV Kellmünz, ab 15 Uhr gibt's musikalische Begleitung vom Musikverein Kellmünz. Ab 18 Uhr animiert DJ Frank zum Tanzen.

Bockbierfest Biberachzell

Nachdem die Freiwillige Feuerwehr in Biberachzell im vergangenen Jahr nach der Corona-Zwangspause mit einem kleinen Baum und einem kleinem Festchen angefangen hat, lässt es Biberachzell heuer richtig krachen. Der Schützenverein veranstaltet am Montag, 1. Mai, wieder das beliebte Bockbierfest ab 10. Uhr am Schützenheim.