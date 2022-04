Landkreis Neu-Ulm

17:30 Uhr

Mann wird nach Hundebiss und versuchtem Pflanzenklau verurteilt

Plus Ein Mann aus dem Landkreis Neu-Ulm wollte in einer Baumschule Beute machen. Obendrein griffen seine Hunde einen Nachbarn an. Nun muss er sich dafür verantworten.

Von Wilhelm Schmid

Wer morgens um halb sechs Uhr mit dem Auto zur Baumschule fährt, um dort Pflanzen zu stehlen, sollte das erstens nicht mit 1,45 Promille Alkohol im Blut tun und zweitens nicht "wie immer" mit einem Messer in der Hosentasche. Dann nennt sich das vor Gericht nämlich "Diebstahl mit Waffe" und wird wesentlich härter bestraft, auch wenn man nie vorhatte, mit dem Messer auf irgendjemanden loszugehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .