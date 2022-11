Matzenhofer Schwabengilde veröffentlicht Mundart-Poesie auf CD

Plus Seit Jahrzehnten beschäftigt sich die Matzenhofer Schwabengilde mit der Pflege der schwäbischen Mundart. Nun gibt es einen neuen Tonträger – und einen Preis.

Marianne Günl ist skeptisch: In ein oder zwei Generationen, befürchtet sie, schwätze fast keiner mehr Schwäbisch. Eine Durchmischung der Bevölkerung, abnehmende Stadt-Land-Differenzierung sowie die modernen Medien trügen ihren Teil dazu bei, sagt die aus Krumbach stammende ehemalige Grundschullehrerin. Deshalb sei es geradezu eine Pflicht, das sprachliche Erbe der mittelschwäbischen Heimat zu bewahren und somit der Nachwelt digitalisiert zur Verfügung zu stellen. Die Matzenhofer Schwabengilde berücksichtigt das – und hat einen digitalen Tonträger aufgenommen. Obendrein ist der Verein am Montagabend von Finanz- und Heimatminister Albert Füracker ( CSU) mit dem Dialektpreis Bayern ausgezeichnet worden.