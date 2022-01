Mehr als 1000 Menschen unterschreiben gegen Impfgegner-Demos

Plus Die Kritiker von Corona-Maßnahmen sind nicht die Mehrheit. Das soll eine von der Stadt Ulm gestartete Petition zeigen. Die Aktion hat Erfolg.

Zeigen, wer im Land wirklich die Mehrheit ist. Dieses Ziel haben sich Lokalpolitiker aus der Region gesetzt. Sie meinen: Es sind nicht Kritiker der Corona-Maßnahmen. Es sind nicht diejenigen, die sich immerhin zu Tausenden mit Kerzen und Lichterketten zu unangemeldeten Demos treffen, welche sie als "spontane Spaziergänge" zu legitimieren versuchen. Mit einer Onlinepetition geben sie allen Bürgerinnen und Bürgern, die sich für Corona-Maßnahmen, für die Impfung und gegen die angeblichen Spaziergänger aussprechen wollen, eine Plattform für ihre Meinung.