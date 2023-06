Menschen mit Behinderung können Förderung einer Stiftung beantragen

Die Franz und Gertrud Mück-Stiftung unterstützt Menschen mit körperlichen Behinderungen. Anträge für eine Förderung können ab sofort gestellt werden.

Die gemeinnützige Franz und Gertrud Mück-Stiftung hat seit dem Jahr 1991 das Ziel, Menschen mit körperlichen Behinderungen sowie bedürftige Schwerbehinderte aus dem Landkreis Neu-Ulm finanziell zu unterstützen. Der Landkreis Neu-Ulm vertritt und verwaltet die Stiftung und nimmt in dieser Funktion ab sofort Anträge für eine Förderung entgegen. Antragsschluss ist der 13. Oktober 2023. Heuer stehen der Stiftung nach Angaben des Landratsamts insgesamt mehr als 100.000 Euro zur Ausschüttung zur Verfügung.

Die Stiftung fördert etwa berufliche Existenzgründungen, Rehabilitationsmaßnahmen oder Ausbildungen. Der Fördertopf kann auch verwendet werden, um für den Lebensunterhalt in Notsituationen aufzukommen, wobei die Bedürftigkeit einer besonderen Prüfung unterzogen wird und die zweckentsprechende Verwendung nachzuweisen ist. Ebenso kann die Stiftung Hilfsmittel wie zum Beispiel einen Rollstuhl beschaffen, die dazu beitragen, das Leben mit der Behinderung zu erleichtern. Welche Anträge in welcher Höhe gefördert werden, wird nach Angaben des Landratsamts Neu-Ulm Ende des Jahres getroffen. Die Auszahlung der Gelder erfolgt Anfang 2024.

100 Personen und Einrichtungen konnten bereits unterstützt werden

Die Stiftung konnte in den vergangenen Jahren zahlreichen Menschen mit Behinderung helfen, wie das Landratsamt mitteilt. So haben bis zum vergangenen Jahr bereits 100 Personen sowie verschiedene Einrichtungen für Menschen mit Behinderung eine finanzielle Unterstützung erhalten. Gefördert wurden etwa die Einrichtung von Therapie- und Wohnräumen, die Anschaffung eines elektrischen Rollstuhls, der Einbau eines Treppenlifts, die Teilnahme an speziellen Therapien sowie weitere Maßnahmen, die die Lebenssituation erleichtern.

Der Förderantrag ist auf der Website des Landkreises Neu-Ulm eingestellt unter https://www.landkreis-nu.de/Franz-und-Gertrud-Mueck-Stiftung. Fragen beantwortet der Fachbereich Finanzen und Beteiligungen am Landratsamt unter der Telefonnummer 0731/7040 -13107 oder -13100. Der Fachbereich ist auch per E-Mail erreichbar unter den Adressen theresa.wagner@lra.neu-ulm.de und dominic.tausend@lra.neu-ulm.de. (AZ)