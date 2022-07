Landkreis Neu-Ulm

18:00 Uhr

Ministerpräsident Söder zum Kreisjubiläum: "Zusammen geht es besser als einsam"

Lokal Genau 50 Jahre nach der ersten Kreistagssitzung feiern in Vöhringen drei Kreisräte der ersten Stunde mit. Der Ministerpräsident spart nicht mit Lob für die Region.

Von Rebekka Jakob

Für Thorsten Freudenberger war es so etwas wie eine Generalprobe: Im Foyer des Wolfgang-Eychmüller-Hauses in Vöhringen durfte der Landrat am Montagmorgen eine ganze Reihe Glückwünsche zum 50. Geburtstag entgegennehmen. Dabei feiert der Landkreis-Chef tatsächlich erst nächstes Jahr seinen eigenen runden Geburtstag. Dieses Jahr ist erst einmal der Landkreis Neu-Ulm dran: Am 18. Juli 1972 trafen sich zum ersten Mal drei Frauen und 57 Männer, die den ersten Kreistag des neu formierten Landkreises bilden sollten. Drei von ihnen waren dabei, als in festlichem Rahmen und mit illustren Gästen in Vöhringen fünf Jahrzehnte Landkreis gefeiert wurden.

