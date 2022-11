Landkreis Neu-Ulm

18:30 Uhr

Nach mehr als 160.000 Corona-Spritzen ist Schluss in den Impfzentren

Dieses Foto ist im November 2021 am Impfzentrum in Weißenhorn aufgenommen worden. Vor einem Jahr standen die Menschen noch Schlange, um sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen.

Plus Zum Jahresende stellen das Impfzentrum in Weißenhorn und die Impfstelle in Neu-Ulm den Betrieb ein. Auch bei den Hausärzten ist die Nachfrage überschaubar.

Es ist sehr ruhig geworden am Impfzentrum des Landkreises in Weißenhorn. Fast auf den Tag genau vor einem Jahr bot sich ein ganz anderes Bild als jetzt: Menschen standen vor dem Gebäude Schlange, um eine Spritze zum Schutz vor dem Coronavirus verabreicht zu bekommen. Von Wartezeiten von bis zu drei Stunden berichteten einige damals. Doch diese Zeiten sind vorbei, und schon bald wird niemand mehr den ehemaligen Supermarkt an der Kammerlanderstraße aufsuchen, um sich impfen oder auf Covid-19 testen zu lassen. Zahlen des Landratsamts Neu-Ulm verdeutlichen, welchen Beitrag die Einrichtung bei der Pandemie-Bekämpfung geleistet hat.

