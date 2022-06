Landkreis Neu-Ulm

06:00 Uhr

Nach tödlichem Badeunfall: Wie reagiert man im Ernstfall richtig?

Lokal Der Sommer ist da – und die Wasserwachten in der Region machen sich auf Einsätze gefasst. Was man tun kann, damit es erst gar nicht erst dazu kommt.

Von Laura Mielke

Die Badesaison ist eröffnet - und mit ihr einher gehen auch Meldungen über Badeunfälle in der Region. Ein besonders tragischer Vorfall ereignete sich unlängst in Babenhausen: Dort verunglückte Ende Mai ein 22-Jähriger im Rothdachweiher tödlich. Obwohl die anderen Badegäste schnell reagierten, kam für ihn jede Hilfe zu spät. Wie man im Notfall handeln und auf was man beim Baden achten sollte, erklärt Alfons Sailer vom Bayerischen Roten Kreuz (BRK) in Senden.

