Nachfrage steigt: Corona-Impfzentrum Weißenhorn weitet Öffnungszeiten aus

Der Kreis Neu-Ulm verzeichnet eine leicht gestiegene Nachfrage nach Corona-Impfungen. Das Impfzentrum in Weißenhorn macht deshalb künftig wieder früher auf.

Das Impfzentrum des Landkreises Neu-Ulm in Weißenhorn weitet seine Öffnungszeiten aus. Von Freitag, 7. Oktober, an wird die Einrichtung im ehemaligen Feneberg-Supermarkt, Kammerlanderstraße 1, montags und freitags zwei Stunden früher geöffnet haben, das heißt jeweils von 11 bis 18 Uhr. Die Öffnungszeiten am Mittwoch bleiben bis auf Weiteres bestehen: 13 bis 18 Uhr.

Hintergrund der längeren Öffnung ist nach Angaben des Landratsamts Neu-Ulm die aktuell leicht gestiegene Nachfrage nach Auffrischungsimpfungen mit den neuen angepassten Omikron-Impfstoffen. Maßgeblich ist auch das neue Infektionsschutzgesetz, das am 1. Oktober 2022 in Kraft getreten ist. Aufgrund dessen wird eine erhöhte Aufklärungsarbeit der impfenden Ärzte erwartet. So gilt eine Person seit 1. Oktober erst als vollständig geimpft, wenn sie drei Impfungen vorweisen kann. Ausnahmen gibt es, wenn man zwei Impfungen bekommen hat sowie eine Infektion mit dem Coronavirus durchgemacht hat und dies mit einem entsprechenden Testnachweis (PCR oder weitere Methoden der Nukleinsäureamplifikationstechnik) belegen kann.

Angepasste Impfstoffe kommen nur bei Dritt- und Viertimpfungen zum Einsatz

Wie das Landratsamt weiter mitteilt, steht seit Montag, 26. September, der sogenannte BA.4/BA.5-Impfstoff im Weißenhorner Impfzentrum zur Verfügung. Der Impfstoff ist für Auffrischungsimpfungen (Dritt- und Viertimpfungen) ab zwölf Jahren zugelassen. Erst- und Zweitimpfungen (Grundimmunisierung) sind mit dem angepassten Impfstoff nicht zugelassen. Mit dem modifizierten Impfstoff soll der Impfschutz gegen die aktuell vorherrschenden Omikron-Varianten verbessert werden.

Bis auf Weiteres ist das Impfzentrum an der Kammerlanderstraße nur montags, mittwochs und freitags geöffnet. Kinderimpfungen (fünf bis einschließlich elf Jahre) sind immer mittwochs und freitags zu den regulären Öffnungszeiten möglich. Zudem ist die Impfstelle in Neu-Ulm (Augsburger Straße 23-25) das nächste Mal am Sonntag, 23. Oktober, von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Impfungen sind dort für Personen ab fünf Jahre möglich.

Darüber hinaus finden in den kommenden Wochen mobile Sonderimpfaktionen in unterschiedlichen Kommunen des Landkreises statt. Die nächste ist am Dienstag, 11. Oktober, von 14 bis 18 Uhr vor Aldi am Marktplatz in Altenstadt. Eine Terminvereinbarung ist nicht erforderlich. Alle Termine im Überblick sind auf der Internetseite des Landkreises Neu-Ulm unter https://www.landkreis-nu.de/corona/Impftermine einzusehen. (AZ)