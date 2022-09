Neue Baustelle an A7-Anschlussstelle: Es droht Stau wegen Asphaltarbeiten

Wegen Asphaltarbeiten auf der A7 im Bereich der Anschlussstelle Nersingen kommt es zwei Wochen lang zu Behinderungen.

Die Autobahnanschlussstelle Nersingen wird einige Tage lang zeitweilig gesperrt. Das teilt die zuständige Autobahn GmbH in Kempten mit. Der Grund: Die mittlerweile reichlich mitgenommene Fahrbahn muss in beiden Fahrtrichtungen erneuert werden.

Die Asphaltarbeiten auf der A7 beginnen am Dienstag, 4. Oktober, und dauern bis voraussichtlich Dienstag, 18. Oktober. Gebaut wird jeweils nachts zwischen 19 Uhr abends und 8 Uhr morgens. Geplant sind zehn Nachteinsätze.

Während der Arbeiten wird der Durchgangsverkehr einstreifig an der Baustelle vorbeigeführt. An insgesamt vier Nachteinsätzen wird es nicht möglich sein, an der Anschlussstelle auf- oder abzufahren. Die Autobahn GmbH erklärt, dass rechtzeitig mit Hinweisschildern auf die veränderte Verkehrsführung aufmerksam gemacht werde.

Der Verkehr wird auf den bekannten Umleitungsrouten über die Anschlussstellen Oberelchingen, über Heidenheim oder Vöhringen geführt. Zu den Asphaltarbeiten gehört die Erneuerung der Fahrbahndecke samt Markierungsarbeiten. Der Baubereich erstreckt sich auf insgesamt 1,6 Kilometer Länge in beiden Fahrtrichtungen. (AZ)

