Landkreis Neu-Ulm

12:00 Uhr

Neu-Ulmer Kreisbrandrat verteidigt Probealarm am Samstag

Am Samstag werden probeweise wieder die Sirenen im Landkreis Neu-Ulm aufheulen. Einige Menschen finden das in diesen Zeiten nicht gut.

Plus Am Samstag ist der nächste Probealarm im Kreis Neu-Ulm. Es gibt Kritik daran und die Forderung, aus Rücksicht auf Flüchtlinge erneut darauf zu verzichten.

Von Jens Noll

"Muss das denn sein?", fragt Jutta Kempter. Die Weißenhorner Stadträtin und Dritte Bürgermeisterin (WÜW) kritisiert den für Samstag, 16. April, angesetzten Probealarm im Landkreis Neu-Ulm. Aus Rücksicht auf zahlreiche traumatisierte Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet sind und im Landkreis eine sichere Unterkunft gefunden haben, hält sie es für sinnvoll, auf das Testen der Sirenen zu verzichten. So wie es im März aus aktuellem Anlass schon einmal gemacht wurde. Sie hat darüber auch mit dem Kreisbrandrat gesprochen. Doch Bernhard Schmidt sagt, der Probealarm sei notwendig. Und er verweist auf Vorkehrungen, damit die Menschen aus der Ukraine nicht durch das Heulen der Sirenen in Panik geraten.

