Neu-Ulms Oberbürgermeisterin Albsteiger wählt den Bundespräsidenten

Plus Katrin Albsteiger reist im Februar nach Berlin. Zusammen mit der Neu-Ulmerin stimmen Prominente wie Astronaut Alexander Gerst und Fußballer Leon Goretzka ab.

Katrin Albsteiger hat es schon zweimal getan: Neu-Ulms Oberbürgermeisterin durfte bereits vor zehn und vor fünf Jahren mitbestimmen, wer als Bundespräsident das höchste Amt im Staat übernimmt. Im Februar ist sie zum dritten Mal Mitglied der Bundesversammlung - und stimmt mit Persönlichkeiten aus der Region und zahlreichen Prominenten in Berlin ab.