vor 46 Min.

Neue Praxis in Illertissen: Warum sind immer mehr junge Menschen depressiv?

Plus Unter Kindern und Jugendlichen nehmen psychische Erkrankungen zu, doch Therapieplätze sind im Landkreis rar. Eine neue Praxis in Illertissen füllt eine der Lücken in der Versorgung.

Von Florian Lang

Allein schon an der Lautstärke in den Tageskliniken für Kinder- und Jugendpsychiatrien lässt sich feststellen, dass sich etwas verändert hat. Wo früher Kinder mit ADHS oder gestörtem Sozialverhalten für Radau sorgten, bleiben heute ganze Gruppen still. "Wir haben sehr junge Patienten sehr depressiv gesehen. Das hat mich erschreckt, weil ich das in meiner Laufbahn so noch nicht erlebt habe", sagt Dr. Sonja Aslan, die sich als Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie kürzlich mit ihrer Praxis in Illertissen niedergelassen hat. Auch durch die Corona-Pandemie haben psychische Erkrankungen bei Heranwachsenden zugenommen.

In der Region Donau-Iller herrscht ein Mangel an Kinder- und Jugendpsychiatern

Aslan hat in Wien Medizin studiert und begeisterte sich in ihrer frühen klinischen Arbeit für die Kinder- und Jugendpsychiatrie. Nach ihrer Station an der Uniklinik Münster und der Elternzeit landete sie schließlich an der Uniklinik Ulm, wo sie zuletzt als Oberärztin arbeitete. "Ich habe mitbekommen, wie lange die Wartezeiten im ambulanten Bereich sind, auch durch unsere eigene Institutsambulanz konnten wir den hohen Bedarf feststellen", sagt Aslan. Da es der Region Donau-Iller nach einer Feststellung der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern an ambulanter psychiatrischer Versorgung für Kinder- und Jugendliche mangelt, traf sie schließlich die Entscheidung, die Klinik hinter sich zu lassen und eine eigene Praxis zu eröffnen. In Neu-Ulm und Memmingen gibt es bereits solche Einrichtungen, und so füllt Illertissen auch geografisch eine Lücke in der Versorgung.

