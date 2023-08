Neue Regionalklassen: Was sich für Autofahrer im Kreis Neu-Ulm ändert

Für viele Autofahrerinnen und Autofahrer wird die Haftpflichtversicherung im kommenden Jahr günstiger. Wie sieht es in der Region Neu-Ulm und in Ulm aus?

Einmal im Jahr schauen sich die Versicherer an, wo Autofahrer besonders viele und besonders teure Schäden verursachen. Daraus berechnen sich dann die Regionalklassen, die bestimmen, wie teuer Haftpflicht, Teilkasko und Vollkasko werden. Für viele Regionen wird es im kommenden Jahr billiger - aber wie schaut es mit den Versicherten im Raum Neu-Ulm und Ulm aus?

Rund 980.000 Autofahrer in Bayern werden in der Haftpflichtversicherung im kommenden Jahr günstiger eingestuft, in Baden-Württemberg sind es rund 540 000 Versicherte, berichtet der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV). Daraus ergäben sich für 15 der 97 bayerischen KfZ-Zulassungsbezirke bessere Einstufungen. In Baden-Württemberg sind es sechs Bezirke, die eine bessere Einstufung erhalten.

So verändert sich die Regionalklasse im Landkreis Neu-Ulm

Für 640.000 Menschen in sechs Bezirken in Baden-Württemberg sowie 620.000 Autofahrer in zehn bayerischen Bezirken steigt die Regionalklasse dagegen: Betroffen ist neben Fürth und Aschaffenburg auch der Landkreis Neu-Ulm. Konkret steigt hier die Haftpflicht von vorher 6 auf jetzt Klasse 7. Vollkasko (Klasse 6) und Teilkasko (Klasse 10) bleiben demnach unverändert. Freuen dürfen sich dagegen Autobesitzer in Ulm und im Alb-Donau-Kreis: In Ulm ist die Regionalklasse bei der Haftpflicht auf 8 gesunken. Im Alb-Donau-Kreis ging sogar neben der Haftpflicht (jetzt Klasse 6) auch die Vollkasko (jetzt sieben) um jeweils eine Stufe zurück.

In den Nachbarlandkreisen bleibt dagegen alles beim Alten: Im Unterallgäu gilt bei der Haftpflicht weiter Klasse 5, bei der Vollkasko Klasse 7 und der Teilkasko Klasse 12. Für Autofahrerinnen und Autofahrer im Kreis Günzburg zählt bei der Haftpflicht Klasse 7, bei der Vollkasko Klasse 7 und bei der Teilkasko Klasse 13. Der Landkreis Biberach bleibt ebenfalls bei seiner Einstufung: Haftpflicht Klasse 5, Vollkasko Klasse 7 und Teilkasko Klasse 14.

Bei den Regionalklassen entscheidet der Wohnort des Fahrzeughalters

Die Regionalklassen spiegeln die Schadenbilanz der 412 deutschen Zulassungsbezirke wider und werden einmal im Jahr vom GDV berechnet. Entscheidend ist dabei nicht der Unfallort, sondern der Wohnort des Fahrzeughalters. Die Regionalstatistik können Versicherungsunternehmen ab sofort für Neuverträge und ab dem nächsten Versicherungsjahr für bestehende Verträge anwenden. (rjk, mit dpa)