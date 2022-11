Neue Tourismusbeauftragte und neuer Mobilitätsmanager für den Landkreis

Nadine Schmieder möchte den Kreis Neu-Ulm noch bekannter machen, Steffen Fiebig befasst sich damit, die Mobilität im Landkreis weiterzuentwickeln.

Der Landkreis Neu-Ulm hat zwei wichtige Stellen neu besetzt. Nadine Schmieder ist als Tourismusbeauftragte die Nachfolgerin von Andrea Engel-Benz, die noch im November in den Ruhestand geht. Steffen Fiebig verstärkt den Fachbereich „Zukunft und Innovation“ am Landratsamt als neuer Mobilitätsmanager.

Nadine Schmieder arbeitet bereits seit Mitte Juli im Fachbereich „Zukunft und Innovation“. Sie stellte sich jüngst im Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr vor. „Der Landkreis Neu-Ulm hat ein riesen Potenzial“, sagte die 29-Jährige, die aus Kemnat im Landkreis Günzburg stammt. Bevor sie ans Landratsamt Neu-Ulm kam, war sie drei Jahre Projektmanagerin und Gastgeberberaterin bei der Tourismus Hörnerdörfer GmbH mit Sitz in Fischen im Allgäu. Zuvor leitete sie vier Jahre lang die Tourist-Information in Bad Mergentheim an der Tauber.

Schmieder arbeitet an einem Tourismuskonzept der Landkreise Neu-Ulm, Günzburg und Dillingen

Wie das Landratsamt weiter mitteilt, schloss Schmieder ihr Duales Studium in Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Tourismuswirtschaft als Bachelor of Arts ab. Sie studierte im thüringischen Eisenach, die praktischen Teile ihres Studiums absolvierte sie beim Tourismusverband Fränkisches Seenland. „Der Landkreis Neu-Ulm hat touristisch viel zu bieten – ich will ihn noch bekannter machen“, gibt sie als persönliches Ziel an. Dafür sei die Zusammenarbeit mit den Leistungsträgern und Partnern in der Region enorm wichtig, ebenso die Kooperation mit touristischen Verbänden und Vereinen. Momentan arbeitet Schmieder an einem gemeinsamen Tourismuskonzept der Landkreise Neu-Ulm, Günzburg und Dillingen, das vom EU-Programm Leader gefördert wird.

Optimierung des Individualverkehrs, Weiterentwicklung der Mobilität im Landkreis und die Umsetzung des Klimaschutzteilkonzeptes Mobilität - das sind nur drei von vielen Themen, die Steffen Fiebig als neuer Mobilitätsmanager übernimmt. Er stellte sich den Mitgliedern des Ausschusses Mobilität, Digitalisierung und Kreisentwicklung des Kreistages vor.

Mit Steffen Fiebig hat der Landkreis Neu-Ulm einen neuen Mobilitätsmanager. Foto: Matthias Chrobok/Landratsamt Neu-Ulm

Fiebig bringt laut Pressemitteilung des Landratsamts viel berufliche Erfahrung mit: So war er in der freien Wirtschaft zunächst im internationalen Anlagenbau, danach in der Luftfahrtindustrie und schließlich bei der Stadt Ulm als Abteilungsleiter für Technik und Energiemanagement tätig, bevor er an das Landratsamt Neu-Ulm wechselte.

Fiebig steht auch Bürgerinnen und Bürgern als Ansprechpartner zur Verfügung

Als Mobilitätsmanager ist sein Tätigkeitsort in der Außenstelle des Landratsamts in der Messerschmittstraße 7 in Neu-Ulm. „Derzeit arbeite ich an Projekten zum beruflichen Individualverkehr, einer verbesserten Schulwegemobilität, E-Mobilität und Sharing-Angeboten“, sagte Fiebig vor den Ausschussmitgliedern. Das sei aber längst nicht alles. „Als Ansprechpartner zum Thema Mobilität stehe ich Bürgerinnen und Bürgern, Kommunen, Unternehmen sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Landratsamt zur Verfügung“, betonte er. Veränderungen der modernen Mobilität aktiv zu begleiten und daraus abgeleitete Zukunftsstrategien für den Landkreis zu entwickeln, gehöre zu seiner täglichen Arbeit.

Fiebig, der in Teilzeit arbeitet, betreut aktuell auch die Analyse des Mobilitätsverhaltens im Landkreis, die sogenannte Modal-Split-Analyse. Der Modal-Split beschreibt das Nutzungsverhalten von verschiedenen Verkehrsmitteln. Konkret geht es um den prozentualen Anteil der Nutzung eines Verkehrsmittels an der Gesamtzahl zurückgelegter Wege oder zurückgelegter Kilometer.

„Eine große Freude ist für mich persönlich die Mitgestaltung von Aktionstagen rund um das Thema Mobilität“, sagte Fiebig und bezog sich dabei auch auf das umfangreiche Angebot beim Landkreistag im Oktober und die im März 2023 anstehende Woche der Wirtschaft und Nachhaltigkeit. (AZ)