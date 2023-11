Neuer Jurist leitet die Neuwahl des Landrats im Landkreis Neu-Ulm

Rüdiger Dolejsch arbeitet nun als Staatsjurist am Landratsamt Neu-Ulm. Er ist unter anderem auch für Katastrophenschutz, Jagdrecht und Waffenrecht zuständig.

Das Landratsamt Neu-Ulm hat einen neuen Staatsjuristen. Rüdiger Dolejsch ist Nachfolger von Martin Leberl, der im Januar 2024 in die Freistellungsphase seiner Altersteilzeit eintritt. Dolejsch wechselte vom Landratsamt Alb-Donau-Kreis auf die bayerische Seite der Donau.

In einer Pressemitteilung stellt das Landratsamt Neu-Ulm den Juristen vor. Der 31-Jährige wuchs am Niederrhein, in Oberfranken und Niedersachsen auf. Jura studierte er in Hannover, wo er auch sein Erstes Staatsexamen ablegte. Sein Referendariat beim Oberlandesgericht München machte er in drei bayerischen Städten: Kempten, Augsburg und München. 2020 absolvierte er erfolgreich das Zweite Staatsexamen. Seither ist er Volljurist. Seine erste berufliche Station war von Februar 2021 bis Ende September 2023 das Landratsamt Alb-Donau-Kreis. Zum 2. Oktober 2023 hat er seine neue Stelle beim Landratsamt Neu-Ulm angetreten.

Die Landratswahl am 14. Januar ist seine erste große Bewährungsprobe

Dort leitet Dolejsch jetzt den Geschäftsbereich „Kommunales, Sicherheit und Ordnung“. Seine erste große Bewährungsprobe ist nach Angaben des Landratsamts die Landratswahl am 14. Januar 2024. Dann wird die Nachfolgerin oder der Nachfolger von Landrat Thorsten Freudenberger gewählt, der am 30. Oktober offiziell als Landtagsabgeordneter vereidigt wurde. Dolejsch wird als Wahlleiter für die ordnungsgemäße Abwicklung der Landratswahl verantwortlich sein. „Darauf freue ich mich“, sagt er.

Rüdiger Dolejsch ist der neue Staatsjurist im Landratsamt Neu-Ulm. Foto: Jürgen Bigelmayr/Landratsamt Neu-Ulm

Zuständig ist er im Landratsamt Neu-Ulm als Geschäftsbereichsleiter unter anderem auch für den Katastrophenschutz, das Jagdrecht und das Waffenrecht. In rechtlichen Dingen unterstützt Dolejsch auch den Sitzungsdienst und seitens des Trägers die größte Beteiligung des Landkreises Neu-Ulm, die Kreisspitalstiftung Weißenhorn mit den Kliniken in Neu-Ulm und Weißenhorn sowie dem Gesundheitszentrum in Illertissen.

Seit zweieinhalb Jahren wohnt Dolejsch schon im Kreis Neu-Ulm, ganz in der Nähe des Landratsamts. „In Bayern fühle ich mich am wohlsten, vor allem wegen der Nähe zu den von mir geliebten Bergen“, wird der leidenschaftliche Bergsteiger und Skifahrer in der Pressemitteilung zitiert. (AZ)

