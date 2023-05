Notorischer Betrüger erschwindelt sich im Pfarramt mehrere Hundert Euro

Plus Er habe Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen und brauche Geld – das gaukelte ein Mann einem Pfarrer im Kreis Neu-Ulm vor. Nun stand er vor Gericht.

Richterin Gabriele Buck sparte nicht mit deutlichen Kommentaren, als sie einen 50-Jährigen im Amtsgericht Neu-Ulm wegen zwei Betrugsfällen zu acht Monaten Haft ohne Bewährung verurteilte: Der „notorische Straftäter“ war „mit hoher krimineller Energie nicht nur dreist, sondern auch besonders schäbig“ vorgegangen, als er im Sommer vergangenen Jahres bei einem Pfarramt im südlichen Landkreis Neu-Ulm mehrere Hundert Euro ergaunerte. Die Summe muss er jetzt übrigens aus dem relativ geringen Einkommen seiner Ehefrau zurückzahlen.

Sie habe „schon viel gehört“, so Richterin Buck. Aber das Vorgehen des Angeklagten sei „wirklich besonders heftig“ gewesen. Der damals im Nachbarlandkreis Günzburg wohnhafte Arbeitslose, der laut eigener Darstellung vor Gericht nur von Krankengeld lebt, hatte zuerst im Pfarrbüro angerufen und war dann persönlich erschienen, um seine Story aufzutischen. Er habe eine ukrainische Flüchtlingsfamilie bei sich zu Hause aufgenommen, erzählte er dort. Wegen der Urlaubszeit ziehe sich das gesamte Verwaltungsverfahren so lange hin, dass die Familie noch keinerlei Unterstützung erhalten habe.