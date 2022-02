Landkreis Neu-Ulm

vor 16 Min.

Pendeln ist für Tausende Menschen im Landkreis Neu-Ulm Alltag

Plus In Schwaben hat nur knapp ein Drittel der Beschäftigten einen Job im eigenen Wohnort. Auch im Kreis Neu-Ulm gibt es etliche Pendler. Ein Blick in die Kommunen.

Von Sabrina Karrer

Die vollen Autobahnen, Straßen und Bahnsteige am Morgen und nach Feierabend lassen es vermuten: Es gibt Tausende Menschen, die Tag für Tag zur Arbeit pendeln. Genau genommen hat nur knapp ein Drittel der Beschäftigten in Bayerisch-Schwaben einen Job im eigenen Wohnort. Wie ist das in den Gemeinden und Städten im Landkreis Neu-Ulm? Und was bedeuten die Zahlen für die Wirtschaft in der Region? Das hat die Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwaben in ihrem Pendleratlas 2022 untersucht - und interessante Erkenntnisse erlangt.

