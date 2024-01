Landkreis Neu-Ulm

Pfaffenhofen hofft auf neuen Investor für Sozialwohnungen

Plus Das Bauprojekt der Wohnungsgesellschaft Weißenhorn am Neubaugebiet Hasenäcker ist offiziell vom Tisch. Der Markt Pfaffenhofen sucht nun einen neuen Investor.

Von Philipp Scheuerl

Nach den gescheiterten Bemühungen der Wohnungsgesellschaft Weißenhorn (WGW) um den Bau von Sozialwohnungen in Pfaffenhofen, hat der Marktgemeinderat die Rückgabe des Grundstücks im Neubaugebiet Hasenäcker verordnet. Damit ist die Kooperation der Gemeinde Pfaffenhofen mit der WGW offiziell vom Tisch. Weil sich die Gemeinde weiterhin geförderten Wohnraum wünscht, sucht sie nun einen neuen Investor für das Grundstück.

Für die Sozialwohnungen am Hasenäcker-Gebiet hätten 300.000 Euro gefehlt

In der Marktgemeinderatssitzung am vergangenen Donnerstag wurde neben dem Bau von vier neuen Solaranlagen darüber diskutiert und abgestimmt, wie die Gemeinde mit den geplanten Sozialwohnungen im Neubaugebiet Hasenäcker verfahren soll. Wie Bürgermeister Sparwasser informierte, wollte die Wohnungsgesellschaft Weißenhorn mit Einlagen der Gemeinde in einem Bauprojekt am Hasenäcker acht Sozialwohnungen errichten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

