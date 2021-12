Landkreis Neu-Ulm

12:00 Uhr

Pfarrgemeinderatswahl: "Pfarrer wollen in der Gemeinde keine Solisten sein"

In den katholischen Pfarreien stehen im März 2022 die Pfarrgemeinderatswahlen an.

Plus Im März 2022 stehen die Pfarrgemeinderatswahlen an. Der Neu-Ulmer Dekan Martin Straub über Mitverantwortung der Laien und die Aufgaben, um die es dabei geht.

Von Zita Schmid

Im Pfarrgemeinderat sind gewählte, berufene und amtliche Mitglieder vertreten. Der Pfarrgemeinderat wurde eingerichtet, um die Mitverantwortung aller Gläubigen deutlicher spürbar und sichtbar zu machen. Es geht also um Mitverantwortung. In welchen Bereichen einer Pfarrei soll und darf der Pfarrgemeinderat - also auch die Laien, beziehungsweise ehrenamtlichen Mitglieder, beraten und entscheiden?



Dekan Martin Straub: Es ist eine pure Selbstverständlichkeit, dass alle Glaubenden bei der Verwirklichung des kirchlichen Auftrags mitwirken. Durch Taufe und Firmung tragen alle Christen Verantwortung für den Heils- und Weltdienst der Kirche. Es gibt lediglich unterschiedliche Ämter und Aufgaben, die kooperativ zusammenwirken. Dass dies heute noch in Erinnerung gerufen werden muss, zeigt ein hartnäckiges Missverständnis, die Kirche sei ein Servicebetrieb.

