Landkreis Neu-Ulm/Unterallgäu

vor 16 Min.

Polizei: Zahl der Unfälle mit E-Scootern in der Region hat sich verdoppelt

Elektro-Tretroller, auch E-Scooter genannt, werden auch in der Region immer häufiger genutzt.

Plus Polizei registriert immer mehr Unfälle mit E-Tretrollern. Die zunehmende Verbreitung der elektrifizierten Flitzer trägt dazu bei. Was Fahrer beachten müssen.

Von Stephan Schöttl, Tobias Schuhwerk

In den Landkreisen Neu-Ulm und Unterallgäu häufen sich Unfälle, an denen Elektro-Tretroller beteiligt sind. 64 Unglücksfälle dieser Art ereigneten sich allein von Januar bis November 2022 im gesamten Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West. Dabei wurden 64 Personen verletzt, acht davon schwer. „Das ist neuer Höchststand“, sagt Sprecher Holger Stabik. Im Vergleich zum Vorjahr verdoppelte sich die Zahl. „Immer mehr Menschen in unserer Region nutzen E-Scooter. Damit erhöht sich auch das Unfallaufkommen“, erklärt Stabik.

