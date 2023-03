Polizisten finden Schmuggelversteck und mehrere Zehntausend Euro Bargeld

Schleierfahnder kontrollieren im Kreis Neu-Ulm ein Auto, in dem mutmaßlich Drogen geschmuggelt wurden. Die Kripo leitet ein Ermittlungsverfahren ein.

Ein professionelles Schmuggelversteck für Drogen haben Polizisten am Dienstagnachmittag in einem Auto entdeckt, das im Landkreis Neu-Ulm überprüft wurde. Im Rahmen der Schleierfahndung, so teilt die Polizei mit, kontrollierten Beamte der Grenzpolizeistation Pfronten den Pkw, der von einem 33 Jahre alten Mann gesteuert wurde. Nach eigenen Angaben war der Spanier auf der Durchreise durch das Bundesgebiet. Im Inneren des Wagens erkannten die Beamten ein Schmuggelversteck, in dem sich mehrere Zehntausend Euro Bargeld befanden. Sie stellten das Geld sicher.

Das Versteck wies Rückstände von Kokain und Cannabis auf

Da in dem Versteck auch Rückstände von Kokain und Cannabis gefunden wurden, steht der Verdacht im Raum, dass die darin befindlichen Banknoten aus unerlaubten Geschäften mit Rauschgift stammen. Die örtlich zuständige Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm hat deshalb ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann eingeleitet. Der 33-Jährige wurde nach der Kontrolle und den ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. (AZ)