Prozess in Neu-Ulm: Mann hat mehr als ein halbes Kilo Marihuana zu Hause

Ein 47-Jähriger war im Besitz von Drogen, die zum Verkauf bestimmt gewesen sein sollen. Dafür musste er sich nun vor Gericht verantworten. Es gab aber ein Problem.

Nur wenige Minuten dauerte der Prozess vor dem Neu-Ulmer Amtsgericht. Angeklagt war ein 47-Jähriger aus dem nördlichen Landkreis wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in gleich zwei Fällen. Der Grund für die kurze Verhandlungsdauer: Der Mann war gar nicht erst vor dem Amtsgericht erschienen - und das, obwohl er momentan eigentlich eine Haftstrafe absitzen sollte.