Ratschläge am Telefon für Menschen mit Beckenbodenstörungen

Ärzte unterschiedlicher Fachrichtungen beantworten bei einer Telefonaktion der Kliniken der Kreisspitalstiftung Fragen von Betroffenen zum Thema Inkontinenz.

Beckenbodenstörungen sind auch heute noch ein großes Tabuthema in unserer Gesellschaft. Oftmals leiden Betroffene über Jahre hinweg unter einer Harn- oder Stuhlinkontinenz, unter Senkungsbeschwerden, Harnwegsinfektionen, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr oder Störungen der Blasenentleerung, ohne sich von Fachärzten beraten und behandeln zu lassen. Die Kliniken der Kreisspitalstiftung bieten eine unabhängige und anonyme Beratung zu diesem Thema an und richten dazu am Montag, 4. Dezember, eine Telefonsprechstunde für unsere Leserinnen und Leser aus.

In einer Pressemitteilung weisen die Kliniken der Kreisspitalstiftung darauf hin, dass die Betroffenen von Beckenbodenstörungen häufig stark belastet seien und die Lebensqualität beträchtlich eingeschränkt sei. Im Beckenbodenzentrum der Kreisspitalstiftung werden solche Menschen betreut. Angeboten werde das ganze Spektrum von operativen und nicht-operativen Maßnahmen an, heißt es in der Pressemitteilung. Dazu gehöre auch die Vorbeugung und nach einer Therapie die Rehabilitation. Ein selbstbestimmtes Leben mit mehr Selbstsicherheit sei die positive Folge für viele Betroffene.

Mehrere Fachdisziplinen sind im Beckenbodenzentrum vertreten

Bei komplexen Beckenbodenstörungen arbeiten nach Angaben der Kreiskliniken Expertinnen und Experten mehrerer Fachrichtungen eng zusammen, um einen optimalen Heilungserfolg zu erzielen. Diese Erkenntnis bildet die Basis des Beckenbodenzentrums. Die Fachdisziplinen Gynäkologie, Urologie, Chirurgie, Geriatrie und Gastroenterologie sind dort vertreten, ergänzend gehören spezialisierte Pflegekräfte und Physiotherapeutinnen zum Team.

Eine Zusammenarbeit der unterschiedlichen Fachdisziplinen ist jedoch nicht in jedem Fall erforderlich. So werden von den Frauenärzten überwiegend die Patientinnen mit Harninkontinenz und Senkungen der Genitalorgane betreut, während Patientinnen und Patienten mit Stuhlinkontinenz von den Chirurgen und von den Gastroenterologen behandelt werden können. Die Urologie ist spezialisiert auf Blasenfunktionsstörungen bei Prostataerkrankungen oder auch bei Urinverlust durch Fisteln. Bei Patienten mit komplexen Beschwerdebildern ist die Zusammenarbeit der entsprechenden Fachärzte jedoch erfolgversprechender.

Drei Fachärzte stehen als Ansprechpartner zur Verfügung

In der gemeinsamen Telefonsprechstunde beraten am 4. Dezember von 17 Uhr an Privatdozent Dr. med. Andreas Reich, Chefarzt der Frauenklinik an der Donauklinik Neu-Ulm, Dr. med. Christian Bialas, Chefarzt für Allgemein- und Viszeralchirurgie an der Donauklinik Neu-Ulm und Dr. med. Karl von Dobschütz, Oberarzt an der urologischen Klinik am Bundeswehrkrankenhaus. Sie beantworten die Fragen der Leserinnen und Leser und sind zu dem Termin unter folgenden Telefonnummern erreichbar: