Reparatur an der Strecke führt zu Behinderungen auf der Illertalbahn

Es gibt derzeit Probleme auf der Illertalbahn im Kreis Neu-Ulm. Die Deutsche Bahn meldet Verzögerungen und Teilausfälle zwischen Gerlenhofen und Kellmünz.

Das stürmische Wetter am Wochenende sowie Schnee und Eis am Montagmorgen wirken sich offenbar auch auf den Bahnverkehr im Landkreis Neu-Ulm aus. Fahrgäste berichten von Zugausfällen auf der Illertalbahn. Wer auf der Internetseite der Deutschen Bahn zum Beispiel nach einer Zugverbindung von Ulm nach Memmingen sucht, erhält bei der Anzeige der Suchergebnisse auch eine entsprechende Mitteilung.

Die Bahn meldet eine Störung zwischen Ulm Hauptbahnhof und Illertissen

Bei den Zügen, die fahrplanmäßig am Montagvormittag fahren sollen, meldet das System eine Störung zwischen Ulm Hauptbahnhof und Illertissen. Demnach verzögert eine Reparatur an der Strecke den Zugverkehr zwischen Gerlenhofen und Kellmünz. In der Folge komme es aktuell zu Verspätungen und Teilausfällen, heißt es. Auch bei den Verbindungen zwischen Ulm und Weißenhorn taucht diese Meldung auf. Laut Fahrplanauskunft soll der Zug um 11.54 Uhr von Ulm nach Weißenhorn wieder ungestört verkehren. (jsn)