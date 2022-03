Riesige Nachfrage nach Deutschkursen für Geflüchtete aus der Ukraine

Die Volkshochschule im Landkreis Neu-Ulm bietet ukrainischen Geflüchteten Deutschkurse an. Die Nachfrage sei "überwältigend".

Die Volkshochschule (Vhs) im Landkreis Neu-Ulm hat schnell auf die aktuelle Flüchtlingslage reagiert und neben einem ukrainischen Sprachkurs für deutsche Gastgeber auch mehrere kostenlose Deutschkurse für ukrainische Flüchtlinge organisiert. Angedacht waren zunächst zwei mehrwöchige Onlinekurse. Die waren jedoch innerhalb kürzester Zeit ausgebucht. Umso mehr freut es Geschäftsführerin Carolin Gehring, dass die Vhs mittlerweile zwei zusätzliche Deutschkurse online anbieten kann. Weil auch diese Plätze bereits belegt sind, werden weitere Anfragen auf einer Warteliste gesammelt.

Mehr als 80 Ukrainerinnen und Ukrainer aller Altersklassen haben laut Volkshochschule am Mittwoch mit ihren Deutschkursen begonnen, teils über eigene Smartphones oder Tablets, teils über die Geräte ihrer Gastgeber. Denn sehr viele Anmeldungen erfolgten über Deutsche, die Geflüchtete aufgenommen haben.

Wie wichtig das Angebot ist, zeigt die Rückmeldung von Markus M., der seinen vollen Namen nicht nennen möchte: "Wir haben eine Ukrainerin bei uns aufgenommen und gemerkt, wie groß die Sprachbarriere ist. Auf der Suche nach einem Sprachkurs sind wir auf das Vhs-Angebot gestoßen und waren zunächst enttäuscht, dass die Deutschkurse bereits ausgebucht waren. Umso mehr überraschte es uns, dass innerhalb von 24 Stunden ein weiterer Kurs organisiert werden konnte. Respekt, so unbürokratisch erlebt man das selten." Ein Onlinekurs, der umgehend startet, sei genau das, was diese Menschen jetzt in der Not bräuchten – und ein sehr wichtiger erster Schritt hin zu einer guten Integration.

Vhs im Landkreis Neu-Ulm plant auch Angebot für Kinder

Die Teilnahme an den Sprachkursen ist kostenlos. Gleichzeitig müssen die Dozenten für den Zeitaufwand entsprechend entlohnt werden, was eine finanzielle Herausforderung für die Vhs als gemeinnützigen Verein darstellt. Deshalb habe die Einrichtung mit Freude und Erleichterung eine Finanzspritze der Volksbank-Stiftung Ulm-Biberach angenommen: "Wir möchten uns ausdrücklich noch mal für diese finanzielle Unterstützung bedanken", sagt Carolin Gehring.

Zusätzlich zum Web-Angebot sind in der Geschäftsstelle in Illertissen weitere Deutschkurse in Präsenz geplant. Parallel dazu wird ein Angebot für Kinder auf die Beine gestellt, um den Müttern hier etwas Freiraum zu geben.

Wer die Finanzierung der weiteren kostenlosen Angebote für die ukrainischen Geflüchteten unterstützen möchte, kann dies mit einer Spende auf folgendes Konto tun: Vhs im Landkreis Neu-Ulm, IBAN DE23 7305 0000 0190 0166 00, Stichwort: Ukraine-Hilfe. (AZ)