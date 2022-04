Rotary- und Lions-Clubs sammeln 38.000 Euro für Ukrainer und Künstler

Der Rotary-Club Illertissen-Iller-Günz informiert über das Ergebnis einer Spendenaktion. Das Geld geht an Opfer des Krieges in der Ukraine und Kunstschaffende.

Die von den Rotary- und Lions-Clubs aus der Region initiierte Spendenaktion für die Opfer des Kriegs in der Ukraine und für die durch Corona betroffenen Kulturschaffenden hat den stattlichen Betrag von insgesamt 38.000 Euro erbracht. Das teilt die Präsidentin des Rotary-Clubs Illertissen-Iller-Günz, Dr. Annemarie Keller, mit. In dem Betrag sind auch die Spenden enthalten, die am 25. März beim Benefizabend im Vöhringer Wolfgang-Eychmüller-Haus zusammen gekommen sind. Die Clubs wollen betroffene Menschen damit unterstützen. (ub)