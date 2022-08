Jedesheim und Buch erhalten rund 1,3 Millionen Euro Förderung für Projekte

Die Arbeiten für den Ausbau der Illertissener Straße und die Brücke über die Roth können beginnen. Ein Europäischer Fonds stellt die Fördergelder bereit.

In den Landkreis Neu-Ulm fließen Fördergelder für Straßenbauprojekte: Für den Straßenausbau in Jedesheim erhält die Stadt Illertissen 1,12 Millionen Euro aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER). Der Markt Buch kann für die Erneuerung einer südwestlich des Ortes gelegenen Brücke über die Roth mit einer Fördersumme von 162.000 Euro aus dem ELER-Programm planen.

In Jedesheim soll die Illertissener Straße sowohl in funktionaler, als auch in gestalterischer und ökologischer Hinsicht aufgewertet werden. Unter anderem soll die fußläufige Erreichbarkeit des neuen Marienplatzes und des Dorfladens verbessert sowie die Aufenthaltsqualität erhöht werden. Bürgermeister Jürgen Eisen hatte bei einer Sonder-Bürgerversammlung im April betont, wie wichtig die Förderung für das Projekt ist: "Ohne die Gelder kann sich die Stadt die Sanierung der 700 Meter langen Strecke von der Abfahrt der Staatsstraße 2031 bis zum Feuerwehrgerätehaus gar nicht leisten." Geplanter Baustart ist hier bereits im November.

Die Illertissener Straße soll ausgebaut werden. Der Entwurf zeigt den Abschnitt an der Einmündung der Kreisstraße. Foto: Lars Consult

Der Markt Buch beabsichtigt mithilfe der zugesagten Förderung, die Brücke R1 über die Roth zu erneuern. Die bestehende Brücke hat umfangreiche Schäden, weshalb ein Ersatzneubau unumgänglich ist.

Illertissen und Buch bekommen eine "herausragende Förderung"

Amtsleiter Christian Kreye vom Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben fand lobende Worte für die Gemeinden und die beauftragten Planer, was Grundlage und Bedingung sei, um von dieser „herausragenden Förderung“ zu profitieren. Europa stehe zum ländlichen Raum und mache das Versprechen wahr, die Landwirtschaft, den Naturraum und die Entwicklung des ländlichen Raums zu unterstützen, betonte Europaabgeordneter Markus Ferber. Das von der Europäischen Union geförderte Programm hat das Ziel, den ländlichen Raum zu stärken. Dazu gehört auch ein bedarfsgerechter ländlicher Wegebau.

Amtsleiter Christian Kreye (rechts) vom Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben und Europaabgeordneter Markus Ferber (links) übergaben in Krumbach die Förderbescheide an Buchs Zweiten Bürgermeister Willy Weiske (zweiter von links) und Illertissens Bürgermeister Jürgen Eisen (zweiter von rechts). Foto: Andreas Langer, Amt für ländliche Entwicklung Schwaben

Die diesjährige Auswahlrunde war die siebte in Bayern seit Einführung des ELER-Förderprogramms. Bayernweit werden diesmal insgesamt 45,8 Millionen Euro an Fördergeldern ausgeschüttet. 9,26 Millionen Euro davon fließen nach Schwaben, gefördert werden hier 14 Projekte in 13 Gemeinden. (AZ, rjk)