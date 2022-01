Schlag gegen Betrüger im Netz: Lamborghini und Rolls Royce beschlagnahmt

Die Staatsanwaltschaft ermittelt im In- und Ausland in Fällen von Cybertrading. Im Kreis Neu-Ulm wurden nun zwei spektakuläre Beschlagnahmen präsentiert.

Jeden Tag werden Menschen in Bayern Opfer von Anlagebetrug, der Schaden geht jährlich in den Milliardenbereich. Seit 2018 ermittelt schwerpunktmäßig die Generalstaatsanwaltschaft Bamberg in Fällen von Cybertrading. Zehn Personen wurden in den vergangenen beiden Jahren im In- und Ausland festgenommen, Millionenwerte sichergestellt. Darunter: Zwei Luxusautos, die jetzt bei einer gemeinsamen Pressekonferenz von Staatsanwaltschaft und Justizministerium präsentiert wurden.

Der Rolls Royce und der Lamborghini haben zusammen einen Wert von mehr als einer Million Euro, so Oberstaatsanwalt Thomas Goger. Die beiden Autos haben die Ermittler in der Ukraine beschlagnahmt, sie gehören zu einem Ermittlungskomplex, bei dem ein Schaden von neun Millionen Euro bekannt ist. "Wir gehen aber von einem sehr hohen Dunkelfeld aus", so der Leiter der Ermittlungsgruppe, Nino Goldbeck.

Cybertrading: Seit mehr als zwei Jahren ermittelt die Generalstaatsanwaltschaft Bamberg

Die Gruppierung, die hinter diesem Tatkomplex steckt, hatte seit 2018 besonders auf dem deutschsprachigen Markt mit fünf betrügerischen Trading-Plattformen agiert. Seit Sommer 2019 ermittelte die Zentralstelle Cybercrime Bayern, die Ermittlungen führten unter anderem nach Bulgarien, Serbien und in die Ukraine. Im April 2020 kam es zu den ersten Festnahmen. Im März und im Herbst 2021 wurden weitere Personen im In- und Ausland festgenommen. Drei Täter sind bereits rechtskräftig verurteilt worden, gegen drei weitere Beschuldigte wurde Anklage erhoben. "Die Verhandlungen beginnen demnächst", sagt Goldbeck.

Bayerns Justizminister Georg Eisenreich appellierte in diesem Zusammenhang an die Bürgerinnen und Bürger, angesichts von verlockenden Angeboten im Internet wachsam zu sein. "Derzeit gibt es überall kaum Zinsen für seriöse Geldanlagen. Wenn jemand große Gewinne verspricht, sollten alle Alarmglocken läuten."