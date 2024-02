Landkreis Neu-Ulm

Schuleingangstests: Bürgermeister fordert mehr Service für Landkreis-Süden

Plus Buchs Bürgmeister Markus Wöhrle beschreibt, wo er nach dem Unmut die größten Probleme sieht. Ein Vorschlag aus dem Landratsamt wird anderswo schon praktiziert.

Von Sebastian Mayr

Der Bucher Bürgermeister Markus Wöhrle hat sich in einem Schreiben an unsere Redaktion zum Ärger über die Änderungen bei den Schuleingangsuntersuchungen für Grundschulkinder zu Wort gemeldet. Darin äußert er Kritik am neuen Vorgehen des Landratsamts und an der Art, wie die Behörde die betroffenen Eltern informiert hat. Der CSU-Politiker geht auch auf einen Vorschlag ein, mit dem die Kreisverwaltung den Eltern im Süden des Landkreises entgegen kommen will – und verweist auf ein Beispiel aus der Nachbarschaft.

Hatte das Gesundheitsamt bislang Vertreterinnen und Vertreter in die Kindertagesstätten geschickt, um die Schultauglichkeit der Vorschulkinder zu prüfen, müssen die Buben und Mädchen nun im Landratsamt untersucht werden. Seit 9. Januar läuft das neue System, individuelle Termine werden vereinbart. Die Kreisverwaltung begründet das gegenüber unserer Redaktion mit personellen Problemen. Wöhrle kritisiert, dass diese Gründe im Informationsschreiben an die Eltern nicht genannt wurden: "Ich glaube aber am meisten stört viele Betroffene die mangelnde, weil im Grunde genommen gar nicht vorhandene, Kommunikation." Eine Erklärung hätte ein gewisses Verständnis wecken können, nimmt er an. Wöhrle hatte sich am 24. Januar mit einem Schreiben ans Landratsamt gewandt, das am 2. Februar beantwortet wurde.

