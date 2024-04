Schulen im Landkreis Neu-Ulm veranstalten Aktionstag zum "Earth Day"

Etwa 50 Schulen aus dem Landkreis nehmen unter dem Motto "Unsere Welt von morgen" an einem Umweltaktionstag teil. Was dabei vermittelt werden soll.

In Anlehnung an den "Earth Day" findet an vielen Grund- und Mittelschulen des Landkreises Neu-Ulm am kommenden Montag, 22. April, ein Umweltaktionstag zum Thema "Unsere Welt von morgen" statt. Mit dem "Tag der Erde" soll die Wertschätzung für die natürliche Umwelt gestärkt werden, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Er könne jedoch ebenso dazu anregen, das eigene Konsumverhalten zu überdenken.

Aktionstag soll Schülern im Kreis Neu-Ulm ökologisches Wissen vermitteln

Der Arbeitskreis "Umwelt" – der sich aus Grund- und Mittelschullehrerinnen und -lehrern des Landkreises Neu-Ulm, der Fachberaterin für Umwelterziehung Stefanie Jensen und der zuständigen Schulamtsdirektorin Elisabeth Holand zusammensetzt – sei sich einig, dass einiges in Bezug auf Naturschutz getan werden müsse. Trotz der anderen täglichen Herausforderungen dürfe nicht die Bildung für nachhaltige Entwicklung vernachlässigt werden, heißt es weiter. Deswegen wollen die Schulen mit dem jährlichen Aktionstag alle ein Zeichen für Klimaschutz und Nachhaltigkeit setzen. Das Thema sei aber auch das ganze Schuljahr über Teil des Unterrichtsgeschehens.

Am Aktionstag selbst sollen sich die Schülerinnen und Schüler aktiv, nachhaltig und produktiv für Klima- und Umweltschutz einsetzen. Ziel dieser Aktionen sei ökologisches Wissen zu vermitteln und in konkretes Handeln umzusetzen. Beinahe alle der circa 50 Grund- und Mittelschulen im Landkreis Neu-Ulm beteiligen sich an diesem Tag mit den unterschiedlichsten Projekten, die restlichen Schulen sind im Laufe des Schuljahres ebenfalls in der Umweltbildung aktiv.

Diese Umweltaktionen wurden im Landkreis Neu-Ulm bereits umgesetzt

Bereits im vergangenen Jahr beschäftigten sich die Klassen mit den Themen "Müll/Re-/Upcycling" oder gingen Müll sammeln. Andere wiederum planten die Umsetzung eines "Grünen Klassenzimmers", bauten ein Hochbeet oder erforschten den örtlichen Klimawald. Um zeitgleich auch demokratische Grundprinzipien erlebbar zu machen und Selbstwirksamkeit beziehungsweise Mitspracherecht zu erfahren, haben einzelne Schulen Politikerinnen und Politiker eingeladen, um mit diesen in Dialog über Umweltthemen zu treten.

Die Teilnehmenden des Projekttages betrachten es als ihre Aufgabe, sich den Themen Klima- und Artenschutz, globale Vernetzung, Mobilität, soziale Ungerechtigkeit und Ressourcenverbrauch zu stellen. Ziel sei auch, Eltern zu motivieren, ihre Kinder bei diesen Themen zu unterstützen, sodass die Familien sich ebenfalls mit den wichtigen gesellschaftlichen Themen und Veränderungen auseinandersetzen werden und sich aktiv einbringen. (AZ)