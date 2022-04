Sie leben das Miteinander vor: Auszeichnung für zwei Ehrenamtliche aus dem Landkreis

Plus Silvia Unseld und Alois Heinrich erhalten das Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten. Der Landrat zeichnet ihr Engagement in Illerzell und Vöhringen nach.

Es gibt nichts Gutes, außer man tut es! Dieser Satz des Schriftstellers Erich Kästner passt wie maßgeschneidert auf Silvia Unseld und Alois Heinrich. Beide haben sich jahrelang ehrenamtlich für die Gemeinschaft engagiert, haben nicht nach Zeitaufwand gefragt, nie die Frage gestellt, was krieg' ich dafür. Sie waren ganz einfach da und haben sich für die Bürgerinnen und Bürger eingesetzt. Für dieses Engagement ist ihnen das Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten für hervorragende Verdienste im Ehrenamt verliehen worden. Der Neu-Ulmer Landrat Thorsten Freudenberger übergab die Auszeichnung im Rahmen einer Feierstunde im Landratsamt.