So geht die Volkshochschule ins neue Semester

Aus Sorge vor steigenden Corona-Zahlen gelten weiterhin besondere Regeln. Unter den knapp 600 Veranstaltungen ist auch eine Reihe neuer Angebote zu finden.

Ein neues Semester steht bei der Volkshochschule im Landkreis Neu-Ulm vor der Tür. Altbewährte Kurse sowie neue Kurse und Veranstaltungsformate haben Einzug in das neue Herbst-/Winterprogramm der Vhs gehalten. 591 Veranstaltungen werden in 14 Kommunen und Gemeinden des Landkreises angeboten, 133 Veranstaltungen finden zusätzlich online statt.

Die Volkshochschule, Kursleiterinnen und Kursleiter freuen sich auf den Semesterstart. Dennoch schwinge auch die Sorge vor steigenden Corona-Infektionszahlen im Herbst wieder mit, räumt Geschäftsführerin Carolin Gehring ein. "Genau aus diesem Grund hält die Vhs auch weiterhin an Abstandsregelungen fest. Raumkapazitäten werden nicht ausgeschöpft, denn unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen sich wohlfühlen", so Gehring.

Neues Semester-Programm bei der Volkshochschule: Das alles ist geboten

Als besondere Highlights im neuen Semesterprogramm nennt die Geschäftsführerin die Multivisionsvorträge "Terra" von Michael Martin am 23. September in der Fuggerhalle Weißenhorn und "Yukon" von Dirk Rohrbach am 28. November in der Historischen Schranne Illertissen. Im Gesundheitsbereich sind unter anderem neue Präventionskurse im Programm, die von den Krankenkassen bezuschusst werden können. Wer sich richtig auspowern möchte, kann dies zum Beispiel beim neuen Kurs "Strong NationTM – Muskelaufbau mit Cardio" in Pfuhl machen. Fotofreunde kommen auch wieder vermehrt auf ihre Kosten, sei es beispielsweise mit Porträt- und Lieblingsmotiven oder bei der Nachtfotografie.

Im beruflichen Bereich gibt es neue Angebote, wie Stimm-Seminare für Vielsprecher oder Workshops für die persönliche Neuorientierung. Im EDV-Bereich sind unter anderem Grafikkurse oder die Themen Linux und OneNote neu im Programm. Auch das Landkreis-Jubiläum greift die Volkshochschule mit einem ungewöhnlichen Veranstaltungsformat auf: Über eine Podcast-Produktion können sich Kinder, Jugendliche sowie Familien inhaltlich mit dem Landkreis Neu-Ulm auseinandersetzen.

Familien können beim Hula-Hoop wetteifern

Angebote für die ganze Familie runden das vielseitige Vhs-Programm ab. Sei es mit einem gemeinschaftlichen Kochkurs in Illertissen, einem möglichen innerfamiliären Wettstreit im Kurs "Hula-Hoop Full Body Workout für die ganze Familie", einer Märchenwanderung in Altenstadt oder einem Mitmach-Konzert in Oberroth. Wie berichtet, startet die Volkshochschule diesen Herbst zudem mit einem eigenen Angebot für Seniorinnen und Senioren in Illertissen. (AZ)