So können Bürger ihre Wünsche zum Radverkehr einbringen

Im Rahmen des Landkreistages am 15. Oktober können Bürger Vorschläge machen, wie der Kreis Neu-Ulm fahrradfreundlicher wird. Wo und wie das möglich ist.

Der Landkreis Neu-Ulm möchte den Radverkehr weiter ausbauen und fördern. Deshalb wird in diesem Jahr ein sogenanntes "Radverkehrskonzept" entwickelt. Das kündigt das Landratsamt Neu-Ulm in einer Pressemitteilung an. Bei der Erstellung des Konzepts sollen vor allem Bürgerinnen und Bürger mitwirken. Denn als Alltagsradfahrerinnen und -radfahrer wüssten sie am besten, wo Gefahrenstellen oder Hindernisse lägen, wo Streckenabschnitte schlecht befahrbar seien oder wo geeignete Radverkehrsverbindungen fehlten, heißt es vonseiten des Landratsamtes.

Realisiert werden soll das im Zuge einer Bürgerbeteiligung, die im Rahmen des Landkreistages am Samstag, 15. Oktober 2022, in der Landratsamtsaußenstelle in der Messerschmittstraße 7 in Schwaighofen stattfindet. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können hierbei ganz persönlich Vorschläge, Ideen oder Anregungen einbringen sowie Hindernisse und Konfliktstellen in einer Karte eintragen und kommentieren. Außerdem wird als besonderer Höhepunkt der Grafik-Künstler Andreas Hoffmann die Wünsche und Anregungen vor Ort in einem live graphic recording visualisieren und dokumentieren.

Anregungen der Bürgerinnen und Bürger fließen in die Planungen mit ein

Die Anregungen werden im Anschluss ausgewertet und fließen direkt in den Planungsprozess ein. Zusätzlich wird für eine digitale Bürgerbeteiligung - ebenfalls am 15. Oktober - die Meldeplattform RADar! mit einer interaktiven Karte freigeschaltet. Meldungen können dann auch online (https://www.radar-online.net/home), über die RADar!-App oder die STADTRADELN-App abgegeben werden. Falls Bürgerinnen und Bürger bereits beim Stadtradeln registriert sind, können sie die gleichen Anmeldedaten auch für RADar! nutzen.

Alle Meldungen, die innerhalb von vier Wochen bis zum 15. November eingehen, werden im Rahmen des Radverkehrs-Konzeptes ausgewertet. Die Plattform selbst bleibt aber bestehen und es können weiterhin Meldungen abgegeben werden. "Je größer die Menge und Vielfalt an Meldungen, desto besser lassen sich Prioritäten erkennen und desto gezielter lässt sich etwas verbessern", sagt die Radverkehrsbeauftragte des Landkreises Neu-Ulm, Esther Schmid.

Alle weiteren und aktuellen Informationen zum Radverkehrs-Konzept finden Sie unter: https://www.landkreis-nu.de/de/Service-Verwaltung/Unsere-Fachbereiche/Zukunft/Mobilitaet_Radverkehr/Radverkehr/Radverkehrskonzept (AZ)

Lesen Sie dazu auch