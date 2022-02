Schlechtes Zwischenzeugnis? Wie Eltern und Schüler damit umgehen sollten

Bei vielen Kindern und Jugendlichen droht am Freitag eine Enttäuschung. Die KJF-Erziehungsberatung in Illertissen gibt Tipps, wie Familien damit umgehen können.

Schulschließungen, Distanzunterricht, Quarantäne: Bereits das dritte Schuljahr ist stark von der Corona-Pandemie betroffen. Angesichts der diesjährigen Zwischenzeugnisse, die am 18. Februar verteilt werden, wird es womöglich bei vielen Kindern und Jugendlichen Enttäuschungen darüber geben, dass die Noten schlechter als erhofft ausfallen. Erziehungsberater der Katholischen Jugendfürsorge (KJF) haben Tipps, wie Familien damit umgehen können.

Die vielen Monate ohne geregelten Schulalltag haben sich sowohl auf das soziale Miteinander als auch auf das Lernen der Kinder und Jugendlichen ausgewirkt. Die Folgen können Lernrückstände und ein damit einhergehender Leistungsdruck sein, der auf den Schülerinnen und Schülern lastet. Darum gilt zunächst einmal für Eltern mit schulpflichtigen Kindern: "Druck aus dem Thema nehmen. Man kann diese Masse an verlorener Zeit nicht einfach nebenher aufholen", weiß Rainer Kehm von der Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung Neu-Ulm und Illertissen.

Familien im Kreis Neu-Ulm haben viele Sorgen bezüglich der Schule

Er und seine Kollegen seien im Moment häufig gefragt, weil es Sorgen und Nöte bezüglich der Schule in den Familien gibt. Der Rat von Rainer Kehm: "Man muss herausfinden, auf welche Fächer man sich konzentriert, und die Kinder in ihrer Lernstruktur unterstützen." Auch kann es hilfreich sein, gezielt Lern- und Entspannungstechniken anzuwenden, die den Schulalltag und den Druck in Prüfungssituationen erleichtern. Hier die Tipps des KJF-Erziehungsberaters:

Verständnis haben: Auf keinen Fall hilft es, wenn Eltern ihrem Nachwuchs wegen schlechter Noten im Zwischenzeugnis Vorwürfe machen. Die Schülerinnen und Schüler brauchen jetzt ganz besonders Verständnis und Trost. An den aktuellen Lernrückständen hat niemand konkret Schuld. Nur die Ressourcen, wie mit der Situation umgegangen wird, sind je nach Familie, Klasse oder Schule unterschiedlich verteilt.

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, gezielt in einem oder zwei Fächern Nachhilfestunden zu nehmen oder eine Lerngruppe zu initiieren. Auch die Schulen können dabei weiterhelfen. Mut machen: Dabei helfen kann ein Positiv- oder Dankbarkeitstagebuch. Jeden Abend schreibt man sich drei Dinge auf, die an diesem Tag gut gelaufen sind, auf die man stolz ist, oder was man schon geschafft hat. Auch Mutsätze, zum Beispiel für Tage mit Schulaufgaben, können unterstützen: Die Schülerinnen und Schüler sagen sich dann etwa Sätze wie "Ich werde es schaffen" oder "Ich habe mich gut vorbereitet" ganz bewusst immer wieder im Geiste vor. Auch hilfreich: Sich vor einer anstehenden Prüfung gezielt an eine Situation zurückerinnern, in der man ein Erfolgserlebnis hatte. Wenn man solche Erinnerungen abrufen kann, aktiviert das die eigenen Ressourcen.

Info: Wenn das Thema Schule den Familienalltag zusehends belastet, oder wenn gar Schulangst oder Prüfungsängste entstehen, helfen die KJF-Erziehungsberaterinnen und Erziehungsberater kostenfrei weiter. Neben persönlichen Gesprächen werden auch Telefonberatungen sowie Videoberatungen oder -konferenzen für alle Familienmitglieder angeboten. Kontakt: KJF Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung Neu-Ulm und Illertissen, Marlene-Dietrich-Straße 3, Neu-Ulm, Telefon 0731/76050, E-Mail: eb.neu-ulm@kjf-kjh.de. Außenstelle in Illertissen, Ulmer Straße 20, Telefon 07303/901810, E-Mail: eb.illertissen@kjf-kjh.de. Informationen online gibt es unter www.kjf-kinder-jugendhilfe.de/erziehungsberatung. Zusätzlich kann auch die anonyme Onlineberatung unter https://bke-beratung.de genutzt werden. (AZ)