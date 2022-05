So traf das Unwetter den Landkreis Neu-Ulm und die Umgebung

Eine Maibaumspitze knickte ab, Autos gerieten auf der A7 ins Rutschen: Ein Gewitter zog am Montagabend über die Region. Eine Bilanz.

Ein teils heftiges Unwetter ist am Montag über Bayern und Baden-Württemberg gezogen. Vor allem über den höheren Lagen des Allgäus gingen Hagelschauer mit münzgroßen Körnern und starker Regen nieder und hinterließen Schäden. Der Landkreis Neu-Ulm und die Umgebung kamen vergleichsweise glimpflich davon - jedoch waren auch dort Feuerwehren im Einsatz. Zum Beispiel, weil die Spitze des Maibaums in Illerrieden abknickte.

Zwei Aquaplaning-Unfälle auf der Autobahn A7

Die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West, dessen Zuständigkeitsbereich von Oberstdorf und Füssen im Süden bis nach Neu-Ulm im Norden reicht, zog am Dienstag eine Bilanz des vergangenen Abends. Sie verzeichnete zwischen 17.30 und 20 Uhr insgesamt 27 Einsätze mit einem Unwetter-Bezug. Vor allem vollgelaufene Keller beschäftigten die Feuerwehren und Polizei. Außerdem wurden Bauzäune und Bäume umgeweht und beeinträchtigten teilweise den Straßenverkehr. Auch Illertissen taucht in der Liste der betroffenen Orte auf.

Auf der A7 im Landkreis Neu-Ulm ereigneten sich zwei Aquaplaning-Unfälle. Bei Nersingen war ein 34-Jähriger Fahrer zu schnell auf der regennassen Straße unterwegs und verlor die Kontrolle über sein Auto. Es streifte zunächst die Mittelschutzplanke, schleuderte dann über die gesamte Fahrbahn und krachte frontal in die rechte Schutzplanke. Der demolierte Wagen blieb auf dem Seitenstreifen stehen. Die 31-jährige Beifahrerin verletzte sich schwer und wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer und ein weiterer Mitfahrer blieben unverletzt. Den Sachschaden schätzt die Autobahnpolizei Günzburg auf etwa 35.000 Euro.

Auf der A7 auf Höhe Illertissen geriet ein 35-Jähriger mit seinem Auto ebenfalls ins Rutschen. Es kam von der Fahrbahn ab und im Bankett zum Stehen. Der Wagen hatte wegen des Manövers Kratzer. Ob ein Schaden am Bankett und Wildschutzzaun entstanden ist, sei noch unklar, so die Polizei auf Nachfrage.

Feuerwehren aus Illertissen und Vöhringen rücken mit Drehleitern aus

In Illerrieden im benachbarten Alb-Donau-Kreis brach während des Gewitters die Spitze des Maibaums ab. Die Illertisser Feuerwehr rückte mit der Drehleiter an, um den an seiner Sicherung hängenden Baum vom Stamm abzutrennen und zu Boden zu bringen. Die Vöhringer Drehleiter war derweil schon im Einsatz, um einen Baum zu sichern, der in gefährlicher Lage über der Straße zwischen dem Illerrieder Ortsteil Dorndorf und Beuren, einem Ortsteil von Schnürpflingen, hing.

Lesen Sie dazu auch