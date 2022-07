So viel Geld verdient man im Landkreis Neu-Ulm

Die Entgeltstatistik der Agentur für Arbeit zeigt: Im Kreis Neu-Ulm sind die Gehälter im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Es gibt noch immer große Unterschiede.

Wie viel haben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im vergangenen Jahr im Landkreis Neu-Ulm pro Monat verdient? Darüber gibt die neueste Entgeltstatistik der Bundesagentur für Arbeit Auskunft.

Ende vergangenen Jahres erzielten Vollzeitbeschäftigte im Landkreis Neu-Ulm demnach ein mittleres Einkommen von 3656 Euro pro Monat. Das sind 94 Euro oder 2,6 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Für die Höhe des Entgelts spielte unter anderem die Qualifikation der Beschäftigten eine entscheidende Rolle. Arbeitnehmer ohne Berufsabschluss erzielten zum Stichtag am 31. Dezember 2021 ein mittleres Einkommen von 2805 Euro, bei Beschäftigten mit anerkanntem Berufsabschluss lag der Verdienst bei 3652 Euro und bei Akademikern bei 5335 Euro.

Landkreis Neu-Ulm liegt beim Gehalt weit hinter den Spitzenplätzen

Der Landkreis liegt damit weit hinter den Spitzenplätzen in Bayern, wo es regional deutliche Unterschiede gibt. So betrug das mittlere Einkommen von Beschäftigten in der Stadt Erlangen 5091 Euro, in Ingolstadt 4966 Euro, in der Stadt München 4681 Euro und im Landkreis München 4640 Euro. Ob den Arbeitnehmern dort aber am Ende des Monats mehr übrig bleibt als im Landkreis Neu-Ulm, ist nicht gesagt. Denn in Regionen mit den höchsten Einkommen sind in der Regel auch die Lebenshaltungskosten deutlich höher als anderswo. "Ein Beispiel dafür ist der Immobilienmarkt im Großraum München, der durch hohe Mieten Beschäftigte in stärkerem Ausmaß belastet, als in anderen bayerischen Städten“, sagt Richard Paul, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Donauwörth.

Große Gehaltsunterschiede gibt es nach wie vor beim Geschlecht. Im Landkreis Neu-Ulm verdienten der Statistik zufolge Frauen, die in Vollzeit beschäftigt sind, 20,3 Prozent weniger als ihre männlichen Kollegen. "Hier wirken sich noch immer traditionelle Rollenbilder aus", so Paul. "Arbeitnehmerinnen unterbrechen ihr Erwerbsleben häufiger als ihre männlichen Kollegen, um die Kinderbetreuung zu übernehmen." Auch bei der Rückkehr ins Erwerbsleben gibt es deutliche Unterschiede. So arbeiten Frauen häufiger in Teilzeit als Männer. (AZ)