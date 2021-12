Sonderimpftermine für Kinder sind im Landkreis Neu-Ulm bereits ausgebucht

An den beiden Tagen gibt es in Weißenhorn keine Termine mehr. Der Landkreis plant jedoch schon weitere Sonderimpfaktionen - auch für Erwachsene.

Die beiden Sonderimpftermine für Fünf- bis Elfjährige, die der Landkreis Neu-Ulm für den 18. und 22. Dezember organisiert hat, sind bereits ausgebucht. Das hat das Landratsamt Neu-Ulm jetzt mitgeteilt. Weitere Sondertermine seien jedoch bereits in Planung. Auch für Jugendliche und Erwachsene gibt es einen weiteren Sonderimpftermin.

Kinderimpfungen über den Landkreis sind aktuell nur über die beiden Sondertermine im Impfzentrum in Weißenhorn möglich. Das Landratsamt weist darauf hin, dass Interessenten auch Kinderarztpraxen sowie Hausärztinnen und Hausärzte kontaktieren und sich dort nach einer Impfung über den jeweiligen Arzt erkundigen können.

Für alle ab zwölf Jahren gibt es zusätzlich wieder eine mobile Impfaktion in Neu-Ulm. Nachdem sich die geplante Impfstelle in der Augsburger Straße in Neu-Ulm noch in der Umsetzung befindet, werden die Impfungen erneut am Landratsamt vorgenommen. Personelle Unterstützung gibt es wieder von den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern des BRK sowie der Feuerwehr. Auf dem Parkplatz hinter dem Landratsamt, Kantstraße 8, wird am Sonntag, 19. Dezember, von 10 bis 18 Uhr geimpft. Eine vorherige Terminvereinbarung ist dafür erforderlich.

Sonderimpfaktion in Neu-Ulm: Hier kann man sich anmelden

Aufgrund der großen Nachfrage werden bei der Terminvergabe nur Bürgerinnen und Bürger sowie Beschäftigte im Landkreis Neu-Ulm berücksichtigt. Beschäftigte müssen bei der Terminvergabe dafür die Adresse des Arbeitgebers eingeben und Nachweise wie eine Bescheinigung des Arbeitgebers zum Impftermin mitbringen. Terminbuchungen sind online möglich unter der Internetseite www.portal.huber-health-care.com/signup oder telefonisch unter 07309/927 92 50. Die telefonische Terminvergabe ist Montag bis Freitag von 12 bis 18 Uhr erreichbar. Die Impfungen finden im Impfbus des Betreibers des Impfzentrums, Huber Health Care, statt. Für die Wartezeit und Nachsorge wird das Foyer des Landratsamts genutzt. Bei der Impfaktion werden die Impfstoffe Biontech sowie auf Nachfrage Johnson & Johnson verabreicht.

Zum Impfen sollten Personalausweis, Krankenversichertenkarte und Impfbuch mitgebracht werden. Voraussetzung für die Impfung von Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen zwölf und 18 Jahren ist, dass das schriftliche Einverständnis der/des Sorgeberechtigten vorliegt. Bis zum Alter von 16 Jahren muss zudem ein Erziehungsberechtigter den Impfling begleiten. Außerdem gibt es im Vorfeld ein Aufklärungsgespräch mit dem Arzt.

Möglich sind Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen (Auffrischungsimpfungen). Booster-Impfungen können alle ab 18 Jahren mindestens fünf Monate nach der letzten Impfung bekommen. Auffrischungsimpfungen nach einer Impfung mit Johnson & Johnson werden nach vier Wochen empfohlen. Des Weiteren gibt es ein Aufklärungsgespräch mit einem Arzt. (AZ)