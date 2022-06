Stadtradeln startet mit Sternfahrt zum Landkreisjubiläum

Der Landkreis Neu-Ulm macht wieder bei der Fahrradaktion mit. Zum Auftakt können Radfahrer aus dem Landkreis gemeinsam zum Fest nach Weißenhorn fahren.

Auch in diesem Jahr nimmt der Landkreis Neu-Ulm - ganz nach dem Motto "Radeln für ein gutes Klima" - an der internationalen Kampagne Stadtradeln des Klimabündnisses teil. Geradelt wird vom 2. bis 22. Juli. In diesem Zeitraum können alle, die in den Kommunen des Landkreises leben, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen, mitmachen und möglichst viele Radkilometer sammeln. Die erradelten Kilometer werden online auf der Stadtradeln-Webseite eingetragen oder automatisch mit der Stadtradeln-App erfasst. Dort ist dann auch zu sehen, wie viel CO₂ vermieden wurde.

Anmelden können sich Interessierte schon jetzt auf der Internetseite des Stadtradelns (teilnehmende Städte und Gemeinden sind hier verlinkt). Dabei ist es möglich, einem bereits bestehenden oder offenen Team beizutreten oder selbst ein Team zu gründen. Auch Unterteams (wie Schulklassen oder Abteilungen) können gegründet werden und gegeneinander antreten. Als zusätzlichen Ansporn gibt es Auszeichnungen und Preise zu gewinnen, die am 29. September verliehen werden.

Alle Kommunen im Landkreis Neu-Ulm machen beim Stadtradeln mit

"Besonders freut mich, dass in diesem Jahr, dem Jahr des Landkreisjubiläums alle 17 Kommunen beim Stadtradeln mitmachen und für ein besseres Klima in die Pedale treten", erklärt Landrat Thorsten Freudenberger, der sich selbst auch wieder am Stadtradeln beteiligen wird.

Die Bürgerinnen und Bürger dürfen sich in diesem Jahr auf einen besonderen Stadtradeln-Auftakt freuen: Als Höhepunkt der Stadtradeln-Kampagne findet eine gemeinsame Sternfahrt statt, deren Ziel die Auftaktveranstaltung zum 50-jährigen Jubiläum des Landkreises ist. Alle Interessierten treffen sich am Samstag, 2. Juli, an verschiedenen Startpunkten und fahren gemeinsam nach Weißenhorn. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt – deshalb ist eine Anmeldung per E-Mail bis zum 27. Juni an yvonne.hermann@lra.neu-ulm.de erforderlich.

Die Startpunkte für die Sternfahrt im Überblick:

Elchingen , 8.15 Uhr, Dorfplatz Thalfingen , Elchinger Straße

, 8.15 Uhr, Dorfplatz , Elchinger Straße Nersingen , 9 Uhr, Rathausplatz Nersingen

, 9 Uhr, Rathausplatz Pfaffenhofen und Holzheim , 10 Uhr, Rathausplatz Pfaffenhofen

und , 10 Uhr, Rathausplatz Landratsamt und Stadt Neu-Ulm , 8.30 Uhr, Landratsamt Neu-Ulm , Kantstraße 8 Neu-Ulm

, 8.30 Uhr, , Kantstraße 8 Senden, 9.30 Uhr, Rathausvorplatz Senden

Vöhringen und Bellenberg , 9.30 Uhr, Rathaus Vöhringen , Hettstedter Platz 1

und , 9.30 Uhr, Rathaus , Hettstedter Platz 1 Illertissen , Kellmünz, Altenstadt , 9.30 Uhr, Rathaus, Hauptstraße 4, Illertissen

, Kellmünz, , 9.30 Uhr, Rathaus, Hauptstraße 4, Buch, Osterberg , Oberroth , Unterroth , 9.30 Uhr, Grund-und Mittelschule in Buch, Schulstraße 1

, , , 9.30 Uhr, Grund-und Mittelschule in Buch, Schulstraße 1 Roggenburg , 10 Uhr, Gewerbergebiet "Am Priel", Roggenburg-Biberach

Zum offiziellen Auftakt des Stadtradelns begrüßt Landrat Thorsten Freudenberger um 11 Uhr die Radlerinnen und Radler in Weißenhorn. Vor Ort wird es eine Stärkung geben, musikalisch begleitet durch den Musikverein Bubenhausen. Im Anschluss findet im Stadtpark Weißenhorn ganztägig ein buntes Programm zum 50. Landkreisjubiläum statt. Alle Infos unter www.stadtradeln.de/landkreis-neu-ulm. (AZ)