Stunde der Wintervögel: Im Januar werden wieder Vögel gezählt

Naturschützer bauen auf die Hilfe von Privatleuten, die in ihrem Garten Vögel zählen sollen. Die Fachleute geben Tipps, welches Futter jeder im Wald sammeln kann.

Vogelfreunde können sich schon einmal vorbereiten: Ab dem Dreikönigstag ruft der Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV) wieder alle dazu auf, eine Stunde lang die Vögel in der Region zu zählen. Die Mitmachaktion läuft von Freitag, 6. Januar, bis Sonntag, 8. Januar 2023. Die sogenannte "Stunde der Wintervögel" findet bereits zum 18. Mal statt – und soll nicht nur den Naturschützern helfen, sondern auch den Zählenden selbst eine Auszeit vom Alltag bieten.

"Immer mehr wissenschaftliche Studien zeigen, dass die bewusste Wahrnehmung der Natur eine positive Wirkung auf unsere körperliche und mentale Gesundheit hat. Vögel beobachten entspannt. Wer sie dann noch zählt und dem LBV meldet, unterstützt als Bürgerforschende unsere Arbeit zum Schutz der bayerischen Vogelwelt", sagt der LBV-Vorsitzende Norbert Schäffer. Alle Vogelfreunde im Freistaat sollen in diesen zwei Tagen eine Stunde lang die Vögel vor dem Fenster, im Garten, im Park oder auf dem Balkon zählen.

Dieses Jahr gibt es für die Vögel viel Nahrung im Wald

Da es dieses Jahr besonders viele Bucheckern, Eicheln und Zapfen gebe, sei im Wald reichlich Nahrung vorhanden – wer also die Wintervögel im Garten beobachten möchte, könne sich bei einem Waldspaziergang kostenloses Vogelfutter mitnehmen und zu Hause auslegen, so die LBV-Biologin Angelika Nelson. Denn dieses Jahr könnte es ansonsten weniger Betrieb am Futterhaus geben: Ob Vögel auf Futtersuche in die Gärten kommen, hänge auch vom Nahrungsangebot in den umliegenden Wäldern ab. Dieses Jahr sei ein Mastjahr. Das bedeute, dass Eiche, Buche oder Fichte außerordentlich viele Früchte gebildet haben. "Für Waldvögel wie Eichelhäher, Kernbeißer und Buchfink gibt es Eicheln und Bucheckern im Überfluss, die ihnen als energiereiche Nahrung dienen", erklärt Angelika Nelson.

Die Fachfrau gibt Tipps, welche Arten von natürlichem Futter Vogelfreunde im Garten anbieten können: Zum einen sind das Samen und Früchte heimischer Bäume, wie Erlenzapfen, Bucheckern, Ahornsamen und Walnüsse. Bei den Sträuchern bieten sich unter anderem Haselnüsse und Hagebutten an. "Auch Gräser und Stauden, wie Distel oder Nachtkerze, ergeben zusammengebunden und fest verankert einen schmackhaften Leckerbissen", so die Vogelexpertin.

So können Interessierte im Landkreis Neu-Ulm mitmachen

Der LBV bietet eine gemeinsame Online-Zählung am 6. Januar um 10 Uhr auf seinem Youtube-Kanal an. Dort werden eine Stunde lang die Vögel gezählt, die über die Webcam an der LBV-Futterstelle in Hilpoltstein zu sehen sind. Dabei werden auch Fragen beantwortet. Wer dann selbst mitmachen will, soll von einem ruhigen Beobachtungsplatz aus von jeder Art die höchste Anzahl Vögel notieren, die im Laufe einer Stunde gleichzeitig zu sehen ist. Die Beobachtungen können online unter stunde-der-wintervoegel.de bis zum 16. Januar gemeldet werden. Zudem ist für telefonische Meldungen am 7. und 8. Januar jeweils von 10 bis 18 Uhr die kostenlose Rufnummer 0800/1157-115 geschaltet. Im Jahr 2022 ergatterte der Haussperling den Spitzenplatz als häufigster Wintervogel in Bayerns Gärten, Kohlmeise und Feldsperling folgten auf Platz zwei und drei. (cao)