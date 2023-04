Landkreis Neu-Ulm

vor 17 Min.

Tipps von Profis: Das müssen Radfahrer zum Saisonstart beachten

Plus Zwei Fachhändler erklären, worauf Kunden beim Kauf und der Wartung ihres Rads oder E-Bikes achten sollten. Der Landkreis Neu-Ulm plant zudem weitere Verbesserungen der Strecken.

Von Mira Herold-Baer

Auf den Sattel, fertig, los! Das schöne Wetter verlockt dazu, das Rad abzustauben und auf die Straße zu bringen. Beim Alltagsweg mehr in die Pedale statt aufs Gas zu drücken, dazu möchte der Landkreis Neu-Ulm die Menschen mit dem neuen Radverkehrskonzept bewegen. Für die Strecke zur Arbeit oder zum Einkaufen kann sich ein E-Bike lohnen. Worauf zum Saisonstart und beim Kauf eines Pedelecs zu achten ist, erklären zwei Fahrradhändler aus Illertissen und Bellenberg.

Worauf ist vor dem Ausflug mit dem E-Bike zu achten?

Bevor das Fahrrad aus seinem Winterschlaf erwacht, steht eine Überprüfung der Verkehrssicherheit an. Beim Frühjahrscheck legt Steffen Rogg sein Augenmerk auf die Beleuchtung, den Luftdruck und die Bremsen. Wer schon beim Kauf des E-Bikes auf einen namhaften Anbieter geachtet hat, muss sich um Motor und Akku keine Sorgen machen. Der Geschäftsführer von Bikes World in Illertissen betont, dass vor allem die Qualität ausschlaggebend sei: "Sicherheit kommt mit Qualität. Viele Menschen vergessen, dass am Fahrrad Leib und Leben hängt." Mittlerweile bieten sogar Baumärkte und Lebensmitteldiscounter zu deutlichem Preisnachlass motorisierte Fahrräder an. Roland Stier von Fahrrad Böttcher in Bellenberg rät davon ab: "Mit diesen Fahrrädern hat man nur einen Haufen Ärger, der günstigere Preis kommt ja nicht von ungefähr." Spätestens bei der ersten Reparatur gebe es erfahrungsgemäß zahlreiche Probleme: beginnend bei der Ersatzteilbesorgung bis zur Suche einer Fahrradwerkstatt. Für die Biker mit kleinem Geldbeutel bietet Fahrrad Böttcher beispielsweise eine Gebrauchtbörse an. Die Idee: Trotz günstigen Preises gibt es eine Beratung beim Fachhändler.

