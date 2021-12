Landkreis Neu-Ulm/Ulm

16:30 Uhr

2G im Handel: Die Sorgen in den Geschäften in Ulm und Neu-Ulm sind groß

Die Hirschstraße in Ulm, das Herz der Fußgängerzone. Im Kaufhaus des Drogeriekönigs Müller gilt 3G, in vielen anderen Geschäften hingegen 2G.

Plus Ab Mittwoch dürfen viele Geschäfte in Bayern nur noch von Geimpften und Genesenen betreten werden – in Ulm ist 2G bereits umgesetzt. Was sagen die Händler?

Erwin Müller ist mal wieder fein raus. Zumindest vergleichsweise: Denn, während in den meisten umliegenden Geschäften der Zutritt seit Samstag nur für Geimpfte und Genesene („2G-Regel“) gestattet ist, ist in den Müller-Kaufhäusern und Drogerien die Bahn für jedermann frei, schließlich gehören die Geschäfte in die Kategorie „Einrichtungen der Grundversorgung“. Im Falle des Müller-Hauses in der Hirschstraße inklusive Medien- und Spielwarenabteilung. Und so gehen bei Müller, der während der Pandemie als „Corona-Rebell“ Schlagzeilen machte, die Kunden flott ein und aus - während sich andernorts Warteschlangen vor dem Eingang bilden.

