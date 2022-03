Landkreis Neu-Ulm/Ulm

Blitzmarathon 2022: Warum die Polizei dieses Mal mehr Raser erwischt

Beim Blitzmarathon hat die Polizei am Donnerstag Tausende Autos in der Region kontrolliert.

Plus 24 Stunden lang hat die Polizei in der Region kontrolliert. Die Präsidien in Kempten und Ulm ziehen Bilanz - und nennen Spitzenreiter der Tempomessungen.

Von Rebekka Jakob

Warum werden die Messstellen beim Blitzmarathon überhaupt bekannt gegeben? Diese Frage haben auch bei der Aktion am Donnerstag dieser Woche wieder viele gestellt. Die Ankündigung der Polizei, an diesem Tag bis zum nächsten Morgen um 6 Uhr verstärkt zu kontrollieren, hat jedenfalls nicht alle erreicht. Hunderte Fahrer sind im Bereich der Polizeipräsidien Kempten und Ulm erwischt worden, als sie zu schnell unterwegs waren. Und manche waren sogar extrem schnell unterwegs.

