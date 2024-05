Landkreis Neu-Ulm/Ulm

20:10 Uhr

Kliniken unter neuer Leitung: Die Zukunft wird im Geheimen diskutiert

Plus Im Juli soll darüber entschieden werden, wie die Kliniken im Kreis Neu-Ulm in die Zukunft geführt werden. Vorerst wird hinter verschlossenen Türen debattiert.

Von Jens Noll

Hinter verschlossenen Türen haben Kreissrätinnen und Kreisräte in dieser Woche über die Zukunft der medizinischen Versorgung im Landkreis Neu-Ulm diskutiert. Im Kern ging es dabei um die Frage, wie man die Einrichtungen der Kreisspitalstiftung (KSS) Weißenhorn weiterführen und das hohe finanzielle Defizit senken kann. Bei dem angestoßenenen "Gestaltungsprozess", wie das Landratsamt Neu-Ulm ihn bezeichnet, spielt natürlich auch die gesamte Kliniklandschaft in der Region eine Rolle. Angesichts der von der Bundesregierung geplanten Krankenhausreform stellt sich auch im Kreis Neu-Ulm, dem Alb-Donau-Kreis und in Ulm die Frage: Wie können die vorhandenen Kliniken und medizinische Einrichtungen wie zum Beispiel die Geriatrische Reha in Illertissen fortbestehen?

Am frühen Freitagabend informierte das Landratsamt Neu-Ulm in einer Pressemitteilung über die ersten Ergebnisse im Gestaltungsprozess „KSS Zukunft“. Bei einer intensiven Strategieklausur mit den Mitgliedern des Ausschusses für Gesundheit und Krankenhauswesen des Landkreises Neu-Ulm (AGK) wurden demnach verschiedene Szenarien für die einzelnen Häuser der Kreisspitalstiftung erarbeitet und priorisiert. Für diese Szenarien soll nun durch eine neue Klinikleitung und einen sogenannten Trägerkreis eine weitere und genauere Prüfung unter anderem auf Umsetzbarkeit und mögliche Auswirkungen erfolgen. Das hat der Ausschuss am Freitag in einer nichtöffentlichen Sitzung beschlossen. Ebenso wurden weitere Prüfaufträge beschlossen, um eine fundierte Grundlage für anstehende Entscheidungen zu erhalten. Der Trägerkreis wurde eigens eingesetzt, um das Klinikteam in strategischen Fragen zu unterstützen. Ihm gehören die Landrätin Eva Treu, ihr Stellvertreter Erich Winkler (beide CSU), der Vorsitzende des Klinikbeirats, Vertreter der Landkreisverwaltung und zwei externe Berater an.

