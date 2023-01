Mehrwegpflicht: Das ändert sich für Kunden und Gastronomen

Plus Um das Klima und die Umwelt zu schonen, müssen Gastronomen seit dem 1. Januar Mehrwegbehälter anbieten. Ist dieses Konzept sinnvoll?

Egal ob Restaurants, Cafés oder Bäckereien: Die meisten Gastronomiebetriebe sind seit dem 1. Januar 2023 dazu verpflichtet, ihren Kundinnen und Kunden neben den typischen Kaffee-to-go-Bechern und Essensboxen aus Styropor oder Plastik eine Mehrwegalternative anzubieten. Um der neuen Regelung gerecht zu werden, haben die Gastronomen in der Region unterschiedliche Herangehensweisen, die aber auch mit gewissen Schwierigkeiten einhergehen. Das zeigen Gespräche mit der Ulmer Citymanagerin und einer Cafébetreiberin aus Illertissen.