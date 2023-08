Nach Automatensprengungen: Volksbank schickt Standorte in die Nachtruhe

Die Volksbank Ulm-Biberach hat angekündigt, die meisten ihrer Geldautomatenstandorte nachts zu schließen. Nur wenige Automaten bleiben rund um die Uhr offen.

Die Volksbank Ulm-Biberach zieht die Notbremse: Zum Schutz vor Geldautomatensprengungen schließt die Bank ab 1. September in der Zeit von 23 Uhr bis 5 Uhr einen Großteil ihrer Selbstbedienungsbereiche. Die Bank will mit der Maßnahme nicht nur ihr Eigentum schützen - sondern auch Anwohnende vor Schaden durch mögliche Sprengungen bewahren.

Bundesweit steigen die Zahlen der Automatensprengungen, 496 Fällen verzeichnete die Polizei allein im vergangenen Jahr . Auch in der Region haben die Kriminellen immer wieder zugeschlagen - und das mit massiven Mitteln. Durch die hohe Sprengkraft entsteht oftmals nicht nur ein Bild der Verwüstung, umherfliegende Trümmerteile oder einsturzgefährdete Wohnhäuser stellen eine Gefahr für Leib und Leben Anwohnender dar, schreibt die Volksbank in einer Pressemitteilung. Deshalb sollen die Präventionsmaßnahmen nun verstärkt werden. „Für uns steht der Schutz der Menschen in unserer Region an erster Stelle. Und so haben wir den Entschluss getroffen, die Zugänge zu den Selbstbedienungsbereichen an einigen Standorten künftig nachts zu schließen“, teilt Stefan Hell, Vorstandssprecher der Volksbank mit.

Auch andere Banken in der Region haben schon Geldautomaten geschlossen

Die Volksbank Ulm ist nicht die Erste in der Region, die Konsequenzen aus den Attacken auf die Geldautomaten zieht: Anfang des Jahres hatte beispielsweise die Raiffeisenbank Schwaben-Mitte ihre Standorte Osterberg, Unterroth, Oberschönegg, Günz und Frickenhausen komplett dicht gemacht, um eventuellen Räubern zuvorzukommen. Im Mai schlugen die Automatensprenger bei der Volksbank in Leipheim zu. Hier laufen noch immer die Renovierungsarbeiten, denn die Sprengung hat am Gebäude großen Schaden hinterlassen.

Damit das an den Standorten der Volksbank nicht passiert, halten die meisten künftig „Nachtruhe“ - so, wie das in den Vorräumen der Bank in der Ulmer Hirschstraße und Oststadt sowie in Neu-Ulm am Rathaus und in Wiblingen am Tannenplatz bereits seit Längerem der Fall ist. Ab 1. September bleiben nach Angaben der Volksbank in der Region Ulm/Neu-Ulm und Illertal nun auch folgende Stellen in der Zeit von 23 Uhr bis 5 Uhr geschlossen: Söflingen, Eselsberg, Wiblingen-Pranger, Einsingen, Gögglingen-Donaustetten, Blaustein, Glacis-Galerie, Offenhausen, Jungingen, Lehr, Dornstadt, Langenau, Senden, Illertissen und Dietenheim. Sobald die technischen Voraussetzungen gegeben sind, werde die „Nachtruhe“ auch in Ulm am Römerplatz sowie in Böfingen umgesetzt.

Eine Selbstbedienungs-Stelle der Volksbank schließt komplett

Die Selbstbedienungs-Stelle an der Eselsbergsteige hingegen schließt ganztägig. Der Grund hierfür liegt laut Volksbank unter anderem auch in der für potenzielle Täter und Täterinnen „günstigen“ geografischen Lage. Unweit befinde sich aber bereits die Geschäftsstelle Eselsberg der Volksbank, bei der Kundinnen und Kunden zu den regulären Öffnungszeiten den kompletten Service nutzen können. In Ulm stehen außerdem die Geldautomaten an der Hauptstelle am Olgaplatz, in der Rosengasse sowie in der Hirschstraße auch weiterhin rund um die Uhr zur Verfügung. (AZ, rjk)