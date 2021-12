So bereiten sich die Kirchen auf das zweite Corona-Weihnachten vor

Plus In gut zwei Wochen ist schon wieder Heiligabend. Wieder gibt es Gottesdienste im Ausnahmezustand. Im Ausnahmezustand sieht der Ulmer Dekan auch die Diskussionskultur.

Noch brennen nicht alle Kerzen am Adventskranz. Doch das Weihnachtsfest naht - und wird dabei heuer wieder von der Pandemie überschattet. So bereiten sich die Kirchen, die von Christen zum Fest der Geburt Jesu vermehrt aufgesucht werden, abermals auf ein Weihnachtsfest unter Corona-Bedingungen vor. Der Ulmer Dekan Gohl beklagt, dass unter der Pandemie auch das gesellschaftliche Klima leide.