Arbeitslosenquote im Kreis Neu-Ulm stagniert bei 2,5 Prozent

Im Vergleich zum Januar gibt es kaum Veränderung auf dem Arbeitsmarkt in der Region. Welche Auswirkungen zeigen sich ein Jahr nach Kriegsbeginn in der Ukraine?

Als stabil erweist sich derzeit die Lage auf dem Arbeitsmarkt in der Region. Im Vergleich zum Vormonat haben sich die Arbeitslosenquoten im Landkreis Neu-Ulm, in Ulm und im Unterallgäu im Februar kaum verändert. Wie Richard Paul, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Donauwörth berichtet, lag die Quote im Landkreis Neu-Ulm wie bereits im Januar bei 2,5 Prozent. Faktisch ist die Zahl der Menschen, die im Landkreis arbeitslos gemeldet sind, leicht zurückgegangen: Aktuell seien es 2569 Menschen, teilt Paul mit, 39 weniger als vor einem Monat. Der Agenturchef fasst auch zusammen, welche Auswirkungen der Krieg in der Ukraine, der vor einem Jahr begann, auf den hiesigen Arbeitsmarkt hat.

Im Vergleich zum Februar 2022 sind demnach im Kreis Neu-Ulm 196 Menschen mehr arbeitslos gemeldet. Das entspricht einer Steigerung von 8,3 Prozent. "Die Hauptursache hierfür liegt im Zuzug von Geflüchteten aus der Ukraine", berichtet Paul. Ein deutlicheres Bild ergebe sich, wenn man die Arbeitslosenzahlen differenziert nach der Zuständigkeit von Arbeitsagentur und Jobcentern betrachtet, die seit Juni 2022 für die Betreuung der ukrainischen Geflüchteten zuständig sind. "Während im Vorjahresvergleich bei der Arbeitsagentur 36 Personen oder 2,6 Prozent weniger Arbeitslose zu verzeichnen sind, stieg die Zahl der Arbeitslosen beim Jobcenter Neu-Ulm um 232 oder 23,1 Prozent an“, schildert der Agenturleiter. Von den derzeit insgesamt 2569 arbeitslos gemeldeten Menschen seien 1331 (minus 35 im Vergleich zum Januar) bei der Arbeitsagentur und 1238 (plus 232 im Vergleich zum Vormonat) im Jobcenter Neu-Ulm registriert.

Geflüchtete aus der Ukraine haben gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt

Aktuell befinden sich noch viele Ukrainerinnen und Ukrainer in Integrationskursen, um unter anderem Deutsch zu lernen. Einige haben aber auch gleich eine Arbeit gefunden. Das belegen die deutlich gestiegenen Beschäftigtenzahlen der Personen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit: So waren zum Stichtag 30. Juni 2022 nach Angaben der Agentur für Arbeit insgesamt 163 Ukrainer und Ukrainerinnen in sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung. Ein Jahr zuvor waren es nur 77 Personen.

Paul sagt: "Die Geflüchteten haben gute Voraussetzungen, um sich in den Arbeitsmarkt zu integrieren, da sie in der Regel ein hohes Qualifikationsniveau aufweisen." Aufgrund der hohen Arbeitskräftenachfrage stehen die Chancen seiner Ansicht nach sehr gut für diejenigen, die bleiben möchten, um sich hier eine dauerhafte Existenz aufzubauen.

Das sind die aktuellen Zahlen für Ulm und das Unterallgäu

Im Stadtgebiet Ulm waren nach Angaben der dortigen Agentur für Arbeit im Februar 2783 arbeitslose Menschen über die Arbeitsagentur (1170) und das Jobcenter (1613) auf der Suche nach einer neuen Arbeitsstelle. Somit ging die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vormonat um 21 Personen oder um 0,7 Prozent zurück. Die Arbeitslosenquote lag bei 3,8 Prozent. Das sind 0,1 Prozentpunkte weniger als vor vier Wochen, doch 0,4 mehr als vor einem Jahr. „Im Ulmer Agenturbezirk ging die Quote nur im Stadtkreis zurück“, berichtet Torsten Denkmann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Ulm. Ulm sei der einzige Stadtkreis in Baden-Württemberg, der unter der Vier-Prozent-Marke liege. Die Arbeitslosenquote im Alb-Donau-Kreis blieb zum Vormonat unverändert bei 2,7 Prozent.

Ebenfalls unverändert im Vergleich zu Januar 2023 lag die Arbeitslosenquote im Unterallgäu im Februar bei 2,3 Prozent. Nach Angaben der Agentur für Arbeit hatten dort 1916 Menschen keinen Job. (AZ)