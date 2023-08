Arbeitslosigkeit im Landkreis Neu-Ulm steigt leicht auf 2,4 Prozent

Im Juli waren in Ulm, Neu-Ulm und Umgebung mehr Menschen arbeitslos als im Juni. Diese Entwicklung ist nach Angaben der Arbeitsagenturen saisonal üblich.

Zur Urlaubszeit nimmt die Zahl der Arbeitslosen in der Region zu: Im Landkreis Neu-Ulm sind nach Angaben der Agentur für Arbeit aktuell 2501 Menschen arbeitslos gemeldet, das waren 61 mehr als vor einem Monat. Die Arbeitslosenquote beträgt 2,4 Prozent und liegt damit um 0,1 Prozentpunkte höher als Ende Juni und als vor einem Jahr.

Richard Paul, Vorsitzender der Geschäftsführung der Donauwörther Arbeitsagentur, bewertet die aktuelle Situation so: „Insgesamt ist der Arbeitsmarkt in unserer Region recht robust. Der Beschäftigungsstand ist hoch und die Betriebe suchen weiterhin nach Arbeitskräften. Allerdings wird die derzeit ungünstigere konjunkturelle Entwicklung auch an den Arbeitslosenzahlen sichtbar." Insgesamt sind laut dem Arbeitsmarktbericht für Juli 169 Personen mehr arbeitslos als vor einem Jahr.

Im Bezirk der Agentur für Arbeit Ulm liegt die Arbeitslosenquote bei 2,8 Prozent

Paul verweist aber auch darauf, dass wie in jedem Jahr viele junge Menschen in den Sommermonaten ihre schulische oder berufliche Ausbildung beenden. Nicht immer haben sie einen nahtlosen Anschluss in ein Beschäftigungsverhältnis und müssen sich vorübergehend arbeitslos melden. Erwartungsgemäß stieg deshalb auch die Zahl der Arbeitslosen im Alter zwischen 15 und 25 Jahren. Derzeit sind im Landkreis 231 Jugendliche ohne Job, das sind 70 Personen oder 43,5 Prozent mehr als vor einem Monat.

Die geflüchteten Menschen aus der Ukraine werden von den Jobcentern betreut. Im Juli waren nach Angaben der Arbeitsagentur 180 Arbeitslose mit ukrainischer Staatsangehörigkeit im Kreis Neu-Ulm gemeldet. „Die Zahl der arbeitslos gemeldeten Personen aus der Ukraine wird weiter zunehmen", sagt Paul. "Zum Teil wurden die ersten Integrationskurse abgeschlossen und diese Personen stehen nun dem Arbeitsmarkt zur Verfügung, aber es gibt auch neue Meldungen von aktuell geflüchteten Menschen aus der Ukraine.“

Im Bezirk der Agentur Arbeit Ulm waren im Juli laut Pressemitteilung 8704 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet und somit 231 Personen oder 2,7 Prozent mehr als im Juni. Dementsprechend stieg die Arbeitslosenquote um 0,1 Prozentpunkte auf 2,8 Prozent. Vor einem Jahr betrug die Quote 2,5 Prozent. „Dass zu den Sommerferien hin die Arbeitslosigkeit zunimmt und die Quote steigt, ist saisonal üblich", sagt auch Nicole Schwab, Geschäftsführerin Operativ der Agentur für Arbeit Ulm. "Vor allem Schulabgänger und Ausbildungsabsolventen melden sich vorübergehend arbeitslos“. So nahm die Arbeitslosigkeit vor allem bei den jungen Erwachsenen unter 25 Jahren zu.

Unterallgäuer Betriebe meldeten 258 neue vakante Stellen

Der Alb-Donau-Kreis wies im Juli mit einer Arbeitslosenquote von 2,6 Prozent (plus 0,1 Prozentpunkte) nach Angaben der Arbeitsagentur die zweitniedrigste Arbeitslosenquote unter den Landkreisen in Baden-Württemberg auf. Die Vorjahresquote lag bei 2,3 Prozent.

Im Juli waren im Kreis Unterallgäu zum Stichtag 1842 Menschen arbeitslos gemeldet. Die Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen meldet einen Anstieg um 72 Personen (4,1 Prozent) im Vergleich zum Vormonat und von 170 Personen (10,2 Prozent) im Vergleich zum Vorjahresmonat. Die Arbeitslosenquote lag bei 2,1 Prozent – und damit gleichbleibend zu Juni und um 0,1 Punkt höher als im Juli 2022. Die Unterallgäuer Betriebe meldeten der Agentur für Arbeit 258 neue vakante Stellen. Am höchsten war die Arbeitskräftenachfrage in den Berufsgruppen Lagerwirtschaft, Post, Zustellung und Güterumschlag (136 Stellen), Maschinenbau- und Betriebstechnik (95 Stellen), Metallbearbeitung (93 Stellen), Erziehung, Sozialarbeit und Heilerziehungspflege (69 Stellen), Energietechnik (56 Stellen) sowie Fahrzeug-, Luft-, Raumfahrt- und Schiffbautechnik (52 Stellen). (AZ)